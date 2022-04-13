تعليق تشافي على تأهل ريال مدريد وفياريال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

قال تشافي مدرب برشلونة اليوم الأربعاء إن تأهل ريال مدريد وفياريال إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أظهر قوة دوري الدرجة الأولى الإسباني، وسط تطلعات الفريق الكتالوني للعودة للمسابقة القارية الكبرى في الموسم المقبل.

وأطاح ريال بحامل اللقب تشيلسي بينما فجر فياريال مفاجأة بالتفوق على بايرن ميونخ في دور الثمانية أمس الثلاثاء.

واكتفى تشافي بالمشاهدة إذ ينافس فريقه في الدوري الأوروبي بطولة المستوى الثاني ويستضيف أينتراخت فرانكفورت في إياب دور الثمانية غدا الخميس بعد التعادل 1-1 في ألمانيا الأسبوع الماضي.

وامتدح تشافي منافسيه المحليين بعد التقدم في دوري الأبطال.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا: ”ما حدث يوم الثلاثاء أظهر أن الدوري الإسباني ليس بعيدا عن الإنجليزي ومهما حدث سيحتفظ الدوري الإسباني ببريقه وسيحظى بتنافس شديد. شاهدت المباراتين وأنا مشجع وهدفنا العودة لدوري الأبطال.

”وبالمناسبة، فياريال فريق كبير الآن. أليس كذلك؟ يجب أن تضعوه في قائمتكم للأندية الكبرى“.

ويوفر الدوري الأوروبي الفرصة الوحيدة الواقعية أمام برشلونة للتتويج بلقب كبير هذا الموسم إذ يبتعد بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 30 نقطة بالتساوي مع مطارده إشبيلية.

لكن تشافي نفى وجود ضغط للفوز بلقب بسبب وضع ريال.

وتابع: ”تاريخ برشلونة هو ما يحفزنا وليس مدريد. تاريخنا يشكل أكبر ضغط ومسؤولية.

”منذ جاء يوان كرويف (لاعب ومدرب برشلونة السابق) حدد سقفا لنفسه وهو الفوز من خلال اللعب الجيد وهذه طبيعة الكتالونيين وما نعيش من أجله. لا أعرف ما الحال في مدريد. يتمتع ريال بجينات تنافس رائعة لكن القصة مختلفة في برشلونة“.