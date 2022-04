الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

يخوض ليفربول الإنجليزي اختبارا جديدا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعبه ”آنفيلد“ ووسط جماهيره أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي ضمن منافسات جولة الإياب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على بنفيكا في عقر داره بجولة الذهاب بنتيجة 3-1 في البرتغال، يوم الثلاثاء قبل الماضي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة ليفربول ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2 بصوت المعلق علي محمد علي.

To Anfield we go ✊🔴 #LIVSLB pic.twitter.com/2ckLOKjdq2

— Liverpool FC (@LFC) April 12, 2022