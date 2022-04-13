الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

يخوض ليفربول الإنجليزي اختبارا جديدا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعبه ”آنفيلد“ ووسط جماهيره أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي ضمن منافسات جولة الإياب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على بنفيكا في عقر داره بجولة الذهاب بنتيجة 3-1 في البرتغال، يوم الثلاثاء قبل الماضي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة ليفربول ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2 بصوت المعلق علي محمد علي.

تاريخ المواجهات

تدور مواجهة جديدة بين ليفربول وبنفيكا اللذين يملكان تاريخا كبيرا في المشاركات الأوروبية.

وبدأت لقاءات الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 1978 وتأهل ليفربول بفضل فوزه ذهاباً بنتيجة 2-1 وإيابا بنتيجة 4-1.

وتجدد الموعد في ربع نهائي دوري الأبطال 1984 وفاز ليفربول ،أيضا، ذهابا بنتيجة 1-0 وإياباً بنتيجة 4-1.

وتقابل الفريقان في الدور الثاني لنسخة دوري الأبطال موسم 1984 – 1985 وفاز ليفربول ذهابا بنتيجة 3-1 وفاز بنفيكا للمرة الأولى إياباً على ملعبه بنتيجة 1-0.

وتأهل بنفيكا على حساب ليفربول إلى ربع نهائي دوري الأبطال نسخة 2006 بعدما فاز بنتيجة 1-0 في البرتغال ثم تغلب بنتيجة 2-0 في إنجلترا.

وتقابل الفريقان في ربع نهائي الدوري الأوروبي عام 2010، وفاز بنفيكا في البرتغال بنتيجة 2-1 ولكن ليفربول فاز في الإياب بنتيجة 4-1.

وتجدد اللقاء في ربع نهائي دوري الأبطال هذه النسخة وفاز ليفربول في عقر دار بنفيكا بنتيجة 3-1.

ويحتاج الفريق البرتغالي للفوز بفارق 3 أهداف للتأهل إلى نصف النهائي.

Another big European night at Anfield awaits… ✊ 𝐔𝐏 𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐄𝐃𝐒 🔴 #WalkOn | #LIVSLB pic.twitter.com/2nFuGZExh2 — Liverpool FC (@LFC) April 13, 2022

أسلحة ليفربول

يطمع ليفربول في حسم تأهله إلى نصف النهائي على حساب بنفيكا وعدم الاعتماد على نتيجة الذهاب بين الفريقين.

وقال الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه يريد أن يكون ليفربول الفريق الذي لا يريد أحد مواجهته.

وأشار إلى أن مواجهة بنفيكا مهمة ولن تكون سهلة، موضحاً أن فريقه كافح بشدة للتواجد في النسخة الحالية لدوري الأبطال والآن يقاتل للتأهل لنصف النهائي لاستكمال مشواره.

ويعتمد ليفربول على طريقة 4-3-3 المفضلة للمدرب كلوب بتشكيلة تضم على الأرجح حارس المرمى أليسون باكير وأمامه رباعي الدفاع فيرجيل فان ديك وإبراهيما كوناتي وألكسندر أرنولد وأندري روبرتسون.

ويقود خط الوسط فابينيو وبجواره ألكسندر تشامبرلين وكورتيس جونز مع ثلاثي الهجوم روبرتو فيرمينو ولويس دياز وساديو ماني أو محمد صلاح.

أوراق بنفيكا

يرفع بنفيكا راية التحدي في وجه ليفربول من أجل تحقيق المفاجأة وإسقاط الريدز في عقر دارهم.

وقال المدرب نيلسون فيريسيمو، المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي، في المؤتمر الصحفي إن الفرصة لا تزال قائمة للتأهل بالنسبة لفريقه رغم الخسارة المريرة ذهاباً.

وأشار إلى أنه يدرك صعوبة المهمة أمام فريق كبير وفي ملعبه، ولكن يجب على فريقه أن يتسم بالشراسة الهجومية ويحاول عدم استقبال أهداف أخرى.

ويغيب عن بنفيكا نجمه الأبرز رافا سيلفا للإصابة، ويعتمد نيلسون فيريسيمو مدرب بنفيكا على تشكيلة تضم حارس المرمى أوديسيوس فلاشوديموس وأمامه رباعي خط الدفاع يان فيرتونخين ونيكولاس أوتاميندي وجيلبرتو جونيور واليخاندرو غريمالدو.

ويقود خط الوسط جوليان ويجل وبجواره عادل تاعرابت وأمامهما جونكالو راموس ويميناً جواو ماريو ويساراً إيفرتون وفي الهجوم داروين نونيز.

وقال عبدالستار صبري، نجم بنفيكا البرتغالي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المواجهة ستكون قوية بين الفريقين ولا مستحيل في كرة القدم وبالتالي ليفربول ليس في مأمن من انتفاضة بنفيكا.

وأوضح أن فارق الخبرات يلعب دوراً لصالح ليفربول ولكن كرة القدم لا تعترف سوى بالعطاء داخل الملعب، مؤكداً أن كلوب قد يلجأ لإراحة بعض نجومه خاصة أن هناك مباريات حاسمة ومهمة في المرحلة المقبلة أيضاً، وهو ما قد يكون في صالح بنفيكا.