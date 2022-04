مودريتش: تشيلسي فعل كل شيء لكن ريال مدريد لم يستسلم

كان ريال مدريد في طريقه للخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في ظل التأخر بنتيجة 3-صفر على أرضه أمام تشيلسي، قبل أن يرسل لوكا مودريتش تمريرة ساحرة أعادت فريقه إلى المنافسة، وقبل تسجيل هدف التأهل في الوقت الإضافي.

وبعد فوز ريال 3-1 في لندن الأسبوع الماضي، سجل تشيلسي ثلاثة أهداف في ”سانتياغو برنابيو“، أمس الثلاثاء، ليتقدم 4-3 في مجموع المباراتين، قبل أن يمرر مودريتش كرة حاسمة بوجه القدم الخارجي إلى البديل رودريغو ليأتي هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 80.

وبعد التعادل 4-4 في مجموع المباراتين، واللجوء إلى وقت إضافي، سجل الهداف كريم بنزيما هدف صعود ريال إلى الدور قبل النهائي، لينتظر الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي.

وقال مودريتش الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة لموقع ناديه: ”كان الأمر مذهلا. كانت مباراة رائعة في برنابيو، وهذه هزيمة مذاقها جميل. تعرضنا للضغط لكن لم نستسلم وواصلنا التحلي بالثقة“.

وأضاف: ”تشيلسي فعل كل شيء، لكن نحن واصلنا التحلي بالثقة والقتال حتى نقلب النتيجة. أجرى المدرب بعض التغييرات الجيدة.. بذلنا قصارى جهدنا على مدار 120 دقيقة“.

وأبدى لاعب الوسط الكرواتي البالغ عمره 36 عاما، والذي يلعب في ريال منذ عشر سنوات، سعادته بالحصول على دعم هائل من مشجعي ناديه.

وأردف مودريتش: ”أشعر بفخر شديد عندما أسمع الجماهير تتغنى باسمي. أشكرهم على دعمهم من اليوم الأول، وأحاول رد الجميل بأدائي داخل الملعب ومحاولة اللعب بقوة والفوز بالمباريات“.

ولم يهتم لاعب الوسط المؤثر باسم المنافس المقبل لريال مدريد، وقال: ”إذا أردت الفوز بلقب دوري الأبطال، يجب الفوز على الجميع“.

🗣 “The magic of this stadium helps the players to never surrender, and we never surrender.”

Carlo Ancelotti says the home support of Real Madrid fans pushed his side over the line against Chelsea in the #UCL. pic.twitter.com/EgSVch0brM

— Football Daily (@footballdaily) April 13, 2022