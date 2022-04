توخيل يبدي غضبه من تبادل الحكم "الابتسامات والضحكات" مع أنشيلوتي

عبر توماس توخيل، مدرب تشيلسي، عن غضبه من تبادل الحكم سيمون مارسينياك ”الابتسامات والضحكات“ مع كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بعد وداع حامل اللقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من دور الثمانية بخسارته 5-4 في النتيجة الإجمالية.

وبعد خسارته 3-1 في ستامفورد بريدج بدا تشيلسي في طريقه للتأهل بعد تقدمه 3-صفر في ”سانتياغو برنابيو“.

لكن ريال مدريد أدرك التعادل 4-4 في النتيجة الإجمالية قبل عشر دقائق من النهاية، وحسم كريم بنزيما تأهل الفريق الإسباني في الوقت الإضافي.

وأبلغ توخيل مؤتمرا صحفيا أن مارسينياك يبدو كأنه ”يستمتع بوقته مع كارلو“ بعد المباراة.

وأضاف المدرب الألماني: ”عندما أردت الذهاب لشكره، كان يضحك ويبتسم مع مدرب الفريق المنافس“.

”أعتقد أنه توقيت خاطئ للغاية للقيام بذلك بعد صافرة النهاية، 126 دقيقة قدم الفريق فيها كل ما لديه، عندما تذهب وترى الحكم يبتسم ويضحك مع المدرب الآخر، فهذا توقيت سيئ، وأخبرته بذلك“.

