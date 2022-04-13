توخيل يبدي غضبه من تبادل الحكم "الابتسامات والضحكات" مع أنشيلوتي

عبر توماس توخيل، مدرب تشيلسي، عن غضبه من تبادل الحكم سيمون مارسينياك ”الابتسامات والضحكات“ مع كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بعد وداع حامل اللقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من دور الثمانية بخسارته 5-4 في النتيجة الإجمالية.

وبعد خسارته 3-1 في ستامفورد بريدج بدا تشيلسي في طريقه للتأهل بعد تقدمه 3-صفر في ”سانتياغو برنابيو“.

لكن ريال مدريد أدرك التعادل 4-4 في النتيجة الإجمالية قبل عشر دقائق من النهاية، وحسم كريم بنزيما تأهل الفريق الإسباني في الوقت الإضافي.

وأبلغ توخيل مؤتمرا صحفيا أن مارسينياك يبدو كأنه ”يستمتع بوقته مع كارلو“ بعد المباراة.

وأضاف المدرب الألماني: ”عندما أردت الذهاب لشكره، كان يضحك ويبتسم مع مدرب الفريق المنافس“.

”أعتقد أنه توقيت خاطئ للغاية للقيام بذلك بعد صافرة النهاية، 126 دقيقة قدم الفريق فيها كل ما لديه، عندما تذهب وترى الحكم يبتسم ويضحك مع المدرب الآخر، فهذا توقيت سيئ، وأخبرته بذلك“.

🗣 "You go as a coach and see the referee smiling and laughing with the other coach, I think it's very very bad timing" Tuchel disappointed by referee after Chelsea's defeat to Real Madrid 👇pic.twitter.com/ZzualuVqt2 — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 13, 2022

ولم يكن توخيل راضيا عن عدم مراجعة الحكم بنفسه هدف ماركوس ألونسو الذي ألغاه حكم الفيديو المساعد بداعي لمسة يد في الشوط الثاني.

وتابع: ”لم أر الهدف لكني أشعر بخيبة أمل كبيرة لأنه لم يذهب ويراجع الهدف بنفسه، يجب أن تكون المتحكم وألا تترك القرار بيد شخص منعزل خارج الملعب“.

وكال توخيل المديح للاعبيه لجهودهم، قائلا: ”قدمنا أقصى ما لدينا. أنا فخور للغاية بلاعبي فريقي وأعتقد أننا كنا نستحق التأهل لكن الحظ لم يكن بجانبنا“.

”لم نكن محظوظين. لهذا السبب نشعر بخيبة أمل. خسرنا أمام الكفاءة الفردية فقط. ارتكبنا خطأين، فقدنا الكرة مرتين. كنا نستحق التأهل بعد المباراة التي قدمناها الليلة، لكنه لم يكن مقدرا لنا“.

وانتفض ريال مدريد في مواجهة صحوة تشيلسي ليحجز مكانه في الدور قبل النهائي حيث سيواجه مانشستر سيتي أو أتلتيكو مدريد.

وقال توخيل: ”لسنا نادمين على شيء. مثل هذه الهزائم تجعلك تتقبلها بفخر كرياضي“.

”كنا منظمين للغاية ونشيطين وتحركنا بشكل جيد دون كرة. لعبنا بشجاعة ومن هذا المنطلق لعبنا بكفاءة. هذه هي الطريقة المناسبة للعب، إذا اجتهدنا بهذا الشكل فنحن فريق استثنائي“.

"We are very disappointed and very proud at the same time" Chelsea boss Thomas Tuchel reflects on his side's heartbreaking Champions League defeat to Real Madrid 👇 pic.twitter.com/qUpJ2x4mK0 — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 12, 2022

وكان توخيل انتقد أداء فريقه في مباراة الذهاب عندما سيطر ريال مدريد على المواجهة ليفوز 3-1.

وبعد ذلك وصف المدرب الألماني فرص فريقه ”بالمستحيلة“ مما أشعل حماس لاعبيه الذين قدموا أداء مختلفا تماما في مدريد.

وأضاف توخيل: ”أظهرنا شجاعة كبيرة وكفاءة. أنا سعيد للغاية، وهذه هي الطريقة للمضي قدما. المطالب في تشيلسي كبيرة، ورد فعل اللاعبين جعلنا فخورين“.

”لعبنا بشكل مختلف تماما عما حدث في (الهزيمة 4-1 في الدوري) أمام برنتفورد ومباراة الذهاب. هذا فارق هائل“.

وأردف: ”لم نخجل أبدا من التأكيد على أن هذا هو الأهم، وكيف نرتقي بالمستوى. قدمنا أقصى ما لدينا اليوم“.