الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“ بالعاصمة الإسبانية مدريد لمتابعة المواجهة المرتقبة بين أتلتيكو مدريد الإسباني وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتأتي هذه المواجهة ضمن منافسات جولة الإياب لدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لنسخة الموسم الحالي 2021 – 2022.

واقتنص مانشستر سيتي فوزاً صعباً على حساب أتلتيكو مدريد في جولة الذهاب بإنجلترا بهدف دون رد حمل توقيع البلجيكي كيفين دي بروين.

وتقام في التوقيت ذاته مواجهة أخرى تجمع بين ليفربول الإنجليزي وضيفه بنفيكا البرتغالي في منافسات المرحلة ذاتها.

وضمن فريقا ريال مدريد وفياريال الإسبانيين التواجد في نصف نهائي دوري الأبطال، بعدما أقصى الريال منافسه تشيلسي الإنجليزي، كما أن فياريال تفوق على بايرن ميونخ الألماني.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة أتلتيكو مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حسن العيدروس.

مواجهات سيميوني ضد غوارديولا

لا يحمل التاريخ سوى مواجهة الذهاب بين السيتي وأتلتيكو مدريد، يوم الثلاثاء قبل الماضي، بإنجلترا.

وتحمل مواجهة الليلة رقم 5 في تاريخ لقاءات الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، ضد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي.

وحقق سيميوني فوزاً وحيداً على غوارديولا وكان وقتها الأخير مدرباً لفريق بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2015 – 2016 وودع وقتها غوارديولا دوري الأبطال مع البايرن رغم فوزه إياباً بنتيجة 2-1 ولكن قاعدة التسجيل خارج الأرض التي كانت مطبقة وقتها أطاحت بأحلام المدرب الإسباني.

وسبق أن فاز غوارديولا أيضاً على سيميوني حين كان الأول مدرباً لبرشلونة الإسباني في الدوري عام 2012 كما تغلب غوارديولا في لقاء الذهاب.

كيف يفكر سيميوني؟

لجأ دييغو سيميوني إلى طريقته الدفاعية المفضلة في لقاء الذهاب لإيقاف خطورة مانشستر سيتي، ولكنه فشل في الخروج بشباك نظيفة واستقبل هدفاً كلفه خسارة المباراة.

ويسعى سيميوني لرد الدين لمانشستر سيتي وقيادة أتلتيكو مدريد للتأهل إلى نصف النهائي من خلال الفوز بفارق هدفين وهو ما يجعل مدرب ”الروخي بلانكوس“ مطالباً بالتحرر الهجومي لعبور عقبة السيتي.

وأكد سيميوني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن فريقه سيواجه منافساً صعباً يجيد التحرك دون كرة ويلعب بإيقاع سريع ويستطيع فرض سيطرته والاستحواذ على الكرة.

وأشار إلى أن أتلتيكو مدريد أيضاً له طموح كبير في التأهل للنهائي ولكن هذه المباراة لا تحتاج إلى كلام بقدر البحث عن الأفعال والعبور إلى نصف النهائي.

وتعرض سيميوني لانتقادات حادة من بعض المدربين السابقين، مثل: ماركو فان باستن وأريغو ساكي، ولكنه رفض الدخول في ملاسنات مع أحد مؤكداً أنه لم ينتقد يوماً زميل له في مجال التدريب ولكن كل فرد لديه حرية الحديث لأن الكلام مجاني.

ويغيب عن أتلتيكو مدريد لاعب خط الوسط هيكتور هيريرا للإصابة وتحيط الشكوك حول مشاركة المدافع خوسيه خيمينيز، ويعتمد سيميوني على طريقة 3-5-2 على الأرجح.

وتبدو تشكيلة أتلتيكو مدريد الأقرب للمباراة بوجود حارس المرمى يان أوبلاك وأمامه الثلاثي فيليبي وستيفان سافيتش وراينيليدو في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط جيوفري كوندوجبيا وبجواره كوكي ورودريغو دي باول ويميناً ماركوس يورينتي ويساراً يانيك كاراسكو.

ويقود خط الهجوم الثنائي أنطوان غريزمان وجواو فيليكس مع وجود لويس سواريز أيضاً في الصورة.

ماذا يدور في عقل غوارديولا؟

خرج مانشستر سيتي متعادلاً من قمة ليفربول بالدوري الإنجليزي وعزز صدارته للبريميرليغ، وهو ما يعطي الفريق دافعاً لمواصلة مسيرته الطيبة واستكمال مشواره في دوري الأبطال بعبور عقبة أتلتيكو مدريد.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن إستراتيجية أتلتيكو مدريد ستتغير في لقاء الإياب وسيلعب أصحاب الأرض لهز الشباك وهو أمر منطقي مؤكداً أنه سيلعب لتحقيق الفوز أيضاً.

وأشار مدرب السيتي إلى أنه لن يرفع شماعة الإجهاد قبل مواجهة أتلتيكو ولكن فريقه عاش أسبوعاً جيداً بالفوز في لقاء الذهاب ثم التعادل مع ليفربول ويجب أن يكمل اللاعبون المهمة بعبور عقبة أتلتيكو مدريد.

ويغيب عن السيتي مهاجمه غابريل جيسوس للإيقاف كما يغيب الثنائي روبن دياز وكول بالمير للإصابة.. ويعول غوارديولا على طريقة 4-3-3 التي يلجأ إليها بصفة شبه مستمرة.

ويعتمد السيتي على تشكيلة تضم على الأرجح حارس المرمى إيدرسون مورايس وأمامه رباعي خط الدفاع إيمريك لابورت وجون ستونز وكايل ووكر وجواو كانسيلو.

ويقود خط الوسط رودريغو وبجواره كيفين دي بروين وإلكاي غوندوغان مع ثلاثي الهجوم جاك غريليش ورياض محرز وفيل فودين.

وقال محمد عبدالواحد، لاعب ليرس البلجيكي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المواجهة بين مدربين كبيرين ولهما حسابات خاصة في سباق دوري الأبطال.

وأشار إلى أن غوارديولا يهمه اقتناص لقب دوري الأبطال هذه المرة مع السيتي كما أن سيميوني مدرب قدير ونجح في قيادة أتلتيكو مدريد للنهائي من قبل.

وأكد أن تغيير فلسفة سيميوني ومحاولة هز شباك السيتي ستجعله أشرس هجوميًّا لأنه يملك مقومات الهجوم بوجود لاعبين مميزين في الخط الأمامي، ولكنه قد تفتح المساحات ،أيضا، أمام انطلاقات لاعبي السيتي.