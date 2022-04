الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“ بالعاصمة الإسبانية مدريد لمتابعة المواجهة المرتقبة بين أتلتيكو مدريد الإسباني وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتأتي هذه المواجهة ضمن منافسات جولة الإياب لدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لنسخة الموسم الحالي 2021 – 2022.

واقتنص مانشستر سيتي فوزاً صعباً على حساب أتلتيكو مدريد في جولة الذهاب بإنجلترا بهدف دون رد حمل توقيع البلجيكي كيفين دي بروين.

وتقام في التوقيت ذاته مواجهة أخرى تجمع بين ليفربول الإنجليزي وضيفه بنفيكا البرتغالي في منافسات المرحلة ذاتها.

وضمن فريقا ريال مدريد وفياريال الإسبانيين التواجد في نصف نهائي دوري الأبطال، بعدما أقصى الريال منافسه تشيلسي الإنجليزي، كما أن فياريال تفوق على بايرن ميونخ الألماني.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة أتلتيكو مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حسن العيدروس.

مواجهات سيميوني ضد غوارديولا

لا يحمل التاريخ سوى مواجهة الذهاب بين السيتي وأتلتيكو مدريد، يوم الثلاثاء قبل الماضي، بإنجلترا.

وتحمل مواجهة الليلة رقم 5 في تاريخ لقاءات الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، ضد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي.

وحقق سيميوني فوزاً وحيداً على غوارديولا وكان وقتها الأخير مدرباً لفريق بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2015 – 2016 وودع وقتها غوارديولا دوري الأبطال مع البايرن رغم فوزه إياباً بنتيجة 2-1 ولكن قاعدة التسجيل خارج الأرض التي كانت مطبقة وقتها أطاحت بأحلام المدرب الإسباني.

وسبق أن فاز غوارديولا أيضاً على سيميوني حين كان الأول مدرباً لبرشلونة الإسباني في الدوري عام 2012 كما تغلب غوارديولا في لقاء الذهاب.

In the mood for Madrid! 🇪🇸🔜#ManCity | #UCL pic.twitter.com/yhDtpnrVjK

— Manchester City (@ManCity) April 12, 2022