ناغلزمان: موسم بايرن ميونخ لا يمكن أن يكون ناجحا بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

قال يوليان ناغلزمان، مدرب بايرن ميونخ، إن موسم فريقه لا يمكن أن يكون ناجحا حتى لو حصد الفريق لقبه العاشر في الدوري الألماني بعد الخروج أمام فياريال من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الثلاثاء.

واهتزت شباك بايرن في الدقيقة 88 ليدرك فياريال التعادل 1-1 ويفوز 2-1 في النتيجة الإجمالية.

ولم يعد أمام ناغلزمان، في موسمه الأول مع بايرن، سوى لقب الدوري بعد خروج الفريق من الدور الثاني بكأس ألمانيا.

ويتصدر بايرن الدوري بفارق تسع نقاط عن بروسيا دورتموند ثاني الترتيب قبل خمس جولات من النهاية.

وقال ناغلزمان: ”خرجنا من كأس ألمانيا ودوري الأبطال، لا أعتقد أن هذا جيد لبايرن. حددنا لأنفسنا بلوغ الدور قبل النهائي على أقل تقدير وفشلنا في تحقيق هدفنا“.

وخسر بطل ألمانيا 1-صفر في الذهاب في إسبانيا الأسبوع الماضي عندما كان محظوظا بالخروج بتلك النتيجة بعد إهدار فياريال العديد من الفرص.

لكن أمس الثلاثاء سيطر بايرن على المباراة وفشل في التسجيل إلى أن هز روبرت ليفاندوفسكي الشباك في الدقيقة 52.

وأهدر توماس مولر فرصة تعزيز تقدم بايرن وبعد ذلك حسم صمويل تشوكويزي تأهل فياريال من هجمة مرتدة.

ويلعب فياريال في الدور قبل النهائي ضد ليفربول أو بنفيكا، وانتصر الفريق الإنجليزي 3-1 في البرتغال ويستضيف مباراة الإياب باستاد أنفيلد، اليوم الأربعاء.

وقال ناغلزمان: ”ما حدث هو أننا خسرنا المواجهة. أداؤنا أمس كان حماسيا ولعبنا بشكل جيد على النقيض تماما مما حدث في مباراة الذهاب“.

وتابع: ”كنا نعلم أن فياريال يمكنه الدفاع بشكل جيد. في النهاية كنا بحاجة للهدف الثاني. ضغطنا بشكل جيد ودافعنا أيضا بشكل جيد. سيطرنا على المباراة لكن هذا لا يهم بعدما ودعنا البطولة“.

وبفوز أمس وصل فياريال لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، وكانت المرة الأولى في عام 2006 التي واجه خلالها آرسنال الذي تمكن من الوصول إلى النهائي.

ووصل أوناي إيمري لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.