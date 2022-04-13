ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.. بنزيما أمام فرصة ذهبية لاقتناص اللقب بعد إقصاء ليفاندوفسكي

سجل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، هدف فريقه الوحيد أمام فياريال خلال التعادل 1-1، مساء أمس الثلاثاء، ليحافظ على صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، لكن خروج فريقه من المسابقة يمنح الفرصة لمطارده الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، الذي سجل بدوره أحد أهداف فريقه خلال الخسارة 3-2 أمام تشيلسي لكنه ما زال في المسابقة بعد التأهل لنصف النهائي.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا إلى 13 هدفا بفارق هدف وحيد عن الفرنسي كريم بنزيما، الذي يواصل رفقة ريال مدريد وبلغ نصف النهائي.

وتبدو الفرصة متاحة للمهاجم الفرنسي، أحد أفضل لاعبي النسخة الحالية، لتسجيل اسمه ضمن هدافي المسابقة، حيث لم يسبق أن توج بلقب هداف أي نسخة سابقة رغم كونه يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة برصيد 83 هدفا، خلف كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبيرت ليفاندوفسكي.

كما سجل كريم بنزيما هدفا على الأقل في 17 نسخة على التوالي في دوري أبطال أوروبا، وهو أول فرنسي في التاريخ يسجل 12 هدفا في نسخة واحدة.

ويحتل المركز الثالث في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا الإيفواري سيباستيان هيلير، مهاجم أياكس، بـ11 هدفا، وقد خرج بدوره من السباق من دور الـ16.

ويأتي الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، في المركز الرابع برصيد 8 أهداف بفارق 5 أهداف عن الصدارة لكنه ما زال في السباق ويلعب مع فريقه إياب ربع النهائي أمام بنفيكا، اليوم الأربعاء.

وبعد إجراء 118 لقاء من أصل 125 سجلت 355 هدفا بمعدل 3،01 هدف في اللقاء وهدف كل 30 دقيقة.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب أفضل هجوم بـ31 هدفا مقابل 24 هدفا لمانشستر سيتي و22 هدفا لريال مدريد وأياكس.

وتغلب ريال مدريد على تشيلسي بنتيجة 5-4 بمجموع المباراتين في ربع نهائي دوري الأبطال، بينما أقصى فياريال نظيره بايرن ميونخ بنتيجة 1-0 ذهاباً و1-1 إياباً.

وينتظر ريال مدريد الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد لمواجهته في نصف نهائي دوري الأبطال، كما ينتظر أيضا فياريال الفائز من لقاء ليفربول وبنفيكا.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

1-البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 13 هدفا.

2- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد): 12 هدفا.

3- الإيفواري سبيستيان هيلير (أياكس): 11 هدفا.

4- المصري محمد صلاح (ليفربول) 8 أهداف.

5- الفرنسي كريستوفر نكونو (لايبزيغ): 7 أهداف.

6- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، والجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)، والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، والألماني ليروي ساني (بايرن ميونخ) والهولندي أرنوت غروينفيلد (فياريال): 6 أهداف.

10- الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، والأوروغوياني داروين نونيز (بنفيكا): 5 أهداف.