كريم بنزيما ينقذ ريال مدريد ويطيح بتشيلسي من دوري أبطال أوروبا بعد مباراة ماراثونية

أحرز كريم بنزيما هدفا بضربة رأس في الوقت الإضافي، ليقود ريال مدريد للتفوق 5-4 على تشيلسي حامل اللقب في مجموع مباراتي دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتأهل إلى قبل النهائي، رغم خسارة العملاق الإسباني 3-2 على أرضه اليوم الثلاثاء.

وفاز ريال 3-1 على تشيلسي في لندن الأسبوع الماضي، بفضل ثلاثية بنزيما، وانتصر النادي الإنجليزي بنفس النتيجة اليوم، ليصل الفريقان إلى وقت إضافي، وحسم بنزيما الأمور بضربة رأس في الدقيقة 96.

وفي سانتياغو برنابيو، تقدم تشيلسي 3-صفر عن طريق ميسون ماونت وأنطونيو روديجر وتيمو فيرنر في الدقائق 15 و51 و75 على الترتيب، قبل أن يقلص البديل رودريغو الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 80.

وسيلعب ريال مدريد في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة يوم الأربعاء بين أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي، بعدما فاز بطل إنجلترا بهدف نظيف على أرضه الأسبوع الماضي ذهابا.

وسجل الإنجليزي ماسون ماونت، الهدف الأول للبلوز في شباك مضيفه ريال مدريد.

وجاء هدف ماونت، بعد مرور 5 دقائق فقط من انطلاق المباراة، حيث وضعها بباطن قدمه على يسار الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن ماونت يعتبر ثالث لاعب إنجليزي في التاريخ، يسجل في شباك ريال مدريد على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ بدوري أبطال أوروبا.

وسبق ماونت نحو هذا الرقم، آلان سميث عام 2001، وداني ويلباك عام 2013.

كما تمكن أنطونيو روديجر من تسجيل هدف تشيلسي الثاني في الدقيقة 51 من عمر المباراة، بعد تمريرة عرضية من ماسون ماونت، حيث سدد الألماني الكرة برأسية في شباك تيبو كورتوا.

وفي الدقيقة 75 أحرز تيمو فيرنر الهدف الثالث لتشيلسي بعد أداء فردي رائع ومراوغة لدفاع ريال مدريد ثم سدد في شباك كورتوا.

وفي الدقيقة 80 نجح البديل رودريغو في تسجيل هدف ريال مدريد الأول بعد تمريرة مذهلة من الكرواتي لوكا مودريتش وصلت داخل منطقة الجزاء ليسدد رودريغو على الطائر في شباك البلوز.

هدف العودة؟؟؟ رودريغو يسجل هدف ريال مدريد الأول #ريال_مدريد_تشيلسي #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/BcWrWr3V1G — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 12, 2022

وامتدت المباراة للأشواط الإضافية مع نهاية الوقت الأصلي بفوز تشيلسي (3-1)، وهو ما يعني مجموع المباراتين التعادل (4-4).

وفي الشوط الإضافي الأول، استطاع الفرنسي كريم بنزيما إحراز هدف ريال مدريد الثاني وذلك في الدقيقة 96 من رأسية بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور.