رياضة

فياريال يصعق بايرن ميونخ ويتأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا
تاريخ النشر: 12 أبريل 2022 20:57 GMT
تاريخ التحديث: 12 أبريل 2022 21:45 GMT

فياريال يصعق بايرن ميونخ ويتأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

واصل فياريال مغامرته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما تأهل إلى قبل النهائي على حساب مضيفه بايرن ميونخ بفضل هدف "صمويل تشوكويزي" قبل النهاية بدقيقتين في

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

واصل فياريال مغامرته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما تأهل إلى قبل النهائي على حساب مضيفه بايرن ميونخ بفضل هدف ”صمويل تشوكويزي“ قبل النهاية بدقيقتين في التعادل 1-1 في إياب دور الثمانية، اليوم الثلاثاء.

وألغى هدف الدولي النيجيري تقدم أصحاب الأرض عبر البولندي ”روبرت ليفاندوفسكي“ في الدقيقة 52 من أول تسديدة على المرمى بعد خطأ دفاعي للضيوف.

وتأهل فياريال إلى قبل النهائي بعد فوزه 2-1 في نتيجة مباراتي الذهاب، والعودة بعد فوزه في مباراة الذهاب 1-صفر، الأسبوع الماضي.

وينتظر فياريال في الدور قبل النهائي الفائز من ليفربول، وبنفيكا، وذلك بعد تفوق النادي الإنجليزي 3-1 في مباراة الذهاب في لشبونة.

وأشارت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات إلى نجاح فياريال في التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2005-2006.

وأفادت في الوقت ذاته بنجاح فياريال في تمديد سلسلة اللاهزيمة للمباراة الـ13 على التوالي في الأدوار الإقصائية بالمسابقات الأوروبية تحت قيادة مدربه أوناي إيمري، محققا الفوز في 9 منها والتعادل في 4 مناسبات.

كما نجح المدرب الإسباني في الوصول للمربع الذهبي بدوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play