الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب (سانتياغو برنابيو) الذي يستضيف مباراة ريال مدريد الإسباني وضيفه تشيلسي الإنجليزي في جولة الإياب بدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وخرج لقاء الذهاب بفوز ريال مدريد على تشيلسي في ملعب الأخير بنتيجة 3-1 يوم الأربعاء الماضي.

وتقام في نفس التوقيت مواجهة بين بايرن ميونيخ الألماني وضيفه فياريال الإسباني في نفس المرحلة على ملعب (أليانز أرينا) بعد أن فاز فياريال في ملعبه بنتيجة 1-0.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا ، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على ملعب (سانتياجو برنابيو).

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق خليل البلوشي.

تاريخ المواجهات

يتقابل الفريقان للمرة السابعة على صعيد المواجهات الرسمية ولكن التفوق يبقى لصالح تشيلسي.

وبدأت اللقاءات بين الفريقين في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية 1971 ، وتعادل الفريقان في اليونان بنتيجة 1-1 يوم 19 مايو بعدما تقدم بيتر أوسغود لصالح تشيلسي وتعادل ريال مدريد عن طريق إجناسيو زوكو.

وتمت إعادة المباراة بعدها بـ48 ساعة بحسب اللوائح بعد التعادل ، وفاز تشيلسي بنتيجة 2-1 بعدما سجل ثنائية البلوز جون ديمبسي وبيتر أوسجود وأحرز للريال سباستيان فليتاس.

وحسم تشيلسي لقب كأس السوبر الأوروبي عام 1998 وفاز تشيلسي بهدف سجله جوستافو بويت ثم تقابلا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة الموسم الماضي 2020 – 2021 وتعادل الفريقان بنتيجة 1-1 وسجل للريال كريم بنزيمة وأحرز للبلوز كريستيان بوليستش.

وفاز تشيلسي في لقاء الإياب بنتيجة 2-0 بثنائية تيمو فيرنر وماسون ماونت ثم فاز ريال مدريد في لقاء الذهاب بنتيجة 3-1 بهاتريك كريم بنزيمة وأحرز للبلوز كاي هافيرتز.

أسلحة ريال مدريد

يطمع ريال مدريد في حسم تأهله بشكل رسمي بعدما قطع خطوة واسعة بفوزه في إنجلترا بنتيجة 3-1.

وقال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن مواجهة الإياب لن تكون سهلة على الإطلاق بين الفريقين رغم الفوز في لقاء الذهاب.

وأوضح أن تشيلسي ليس الفريق الذي يستسلم سريعاً وبالتالي المواجهة ستكون حافلة بالندية والكفاح بين الفريقين مثل مواجهات دوري الأبطال.

ويفتقد ريال مدريد خدمات الرباعي إيدير ميليتاو لتراكم البطاقات وإدين هازارد و إيسكو و خيسوس فاييخو.

ومن المرجح أن يعتمد أنشيلوتي على طريقة 4-3-3 بتشكيلة تضم حارس المرمى تيبو كورتوا وأمامه رباعي خط الدفاع دافيد ألابا وناتشو هيرنانديز وداني كارفخال و فيرلاند ميندي.

ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره توني كروس ولوكا مودريتش مع ثلاثي الهجوم كريم بنزيما و فينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو.

أوراق تشيلسي

يبحث تشيلسي عن الريمونتادا وانتزاع بطاقة التأهل إلى نصف النهائي من خلال الفوز بفارق 3 أهداف على ريال مدريد.

وقال الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه بالفعل لا يملك نفس الحظوظ التي كان يملكها قبل لقاء الذهاب بعد الخسارة بثلاثة أهداف في لندن.

وأوضح أن الأمر صعب ولكنه ليس مستحيل وعلى اللاعبين أن يقدموا أفضل ما لديهم وبذل قصارى جهدهم فالأهم أن يظهر الفريق بصورة مختلفة عن لقاء الذهاب.

ويغيب عن تشيلسي مهاجمه روميلو لوكاكو للإصابة بجانب بن تشيلويل وروس باركلي وكالوم هيدسون أودوي.

ويعتمد توخيل على تشكيلته التي تضم حارس المرمى إدوارد ميندي وأمامه ثلاثي خط الدفاع تياغو سيلفا و أنطونيو روديغر و أندرياس كريستينسن.

ويقود خط الوسط نجولو كانتي بجواره جورجينيو ويميناً رايس جيمس ويساراً ماركوس ألونسو بينما يقود خط الهجوم ماسون ماونت وبجواره كاي هافيرتز و تيمو فيرنر.

وقال محمد زيدان نجم بوروسيا دورتموند الألماني الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المباراة على أرض الواقع ليست سهلة لريال مدريد رغم الفوز العريض في لقاء الذهاب.

وأوضح أن ريال مدريد بحاجة لدخول اللقاء بكل قوة وعدم استقبال هدف مبكر لأن تشيلسي سيلعب بكل تأكيد على هز شباك الريال مبكراً وإتباع أسلوب الضغط العالي.

وأكد أن بنزيما يصنع الفارق لصالح ريال مدريد بينما تشيلسي يفتقد وجود المهاجم القناص الذي يترجم الفرص إلى أهداف رغم قوة خط الوسط.