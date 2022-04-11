توخيل قبل مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد: ليس لدينا فرصة كبيرة لكن الأمر يستحق المحاولة

دعا توماس توخيل، مدرب تشيلسي، اليوم الاثنين، فريقه إلى اللعب بكل قوة لتعديل تأخره 3-1 أمام ريال مدريد في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، قائلا إن فرصة تخطي منافسه الإسباني ليست كبيرة لكنها تستحق المحاولة.

وحقق ريال مدريد الفوز ذهابا في ”ستامفورد بريدج“ بفضل ثلاثية كريم بنزيما.

وقال توخيل للصحفيين عشية مباراة الإياب في مدريد إن بطل أوروبا لا يملك فرصة كبيرة لقلب الأمور.

وتابع ”من غير المرجح أن يحدث ذلك، لكن الأمر يستحق المحاولة، أعني أننا سنبذل قصارى جهدنا. ستكون ليلة كبيرة.

”ستكون واحدة من أكبر التحديات في برنابيو، خاصة إذا كنت بحاجة إلى نتيجة. لا يزال الأمر يستحق المحاولة .. نحتاج إلى اللعب بأقصى طاقتنا“.

وقال توخيل إن تشيلسي عانى بدنيا في مباراة الذهاب مشيرا إلى أن قرار الدوري الإنجليزي الممتاز إجراء ثلاثة تبديلات كحد أقصى في المباراة الواحدة مقارنة بخمسة تبديلات في الدوري الإسباني أضر بفريقه.

وأضاف ”نواجه عائقا كبيرا من ناحية اللياقة البدنية، حيث يلعب ريال مدريد الموسم بأكمله بخمسة بدلاء بينما ينافس تشيلسي في المسابقة الأكثر كفاحا من الناحية البدنية“.

وقال لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، إنه لا يزال أمام تشيلسي فرصة للفوز بالمواجهة وضرب مثلا بانتفاضة الفريق أمام نابولي في طريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا في 2012.

وأضاف كوفاتشيتش ”لم نقدم أفضل مباراة ذهابا والنتيجة ليست جيدة لكننا لم نفقد الأمل ولدينا الحافز لتقديم أفضل ما لدينا.

”تشيلسي ضد نابولي، خسروا 3-1 ثم عادوا في النتيجة. كرة القدم تحمل مفاجآت دائما ويجب أن نبذل كل ما لدينا“.

وأضاف توخيل أن كالوم هودسون-أودوي وبن تشيلويل وروميلو لوكاكو سيغيبون.

ثنائية فيرنر

كما قال توخيل، إن ثنائية تيمو فيرنر في الفوز 6-صفر على ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز خطوة في الاتجاه الصحيح لكن المهاجم الألماني لا يزال يتعين عليه التكيف مع قوة كرة القدم الإنجليزية.

وأحرز فيرنر أول أهدافه في الدوري منذ ستة أشهر يوم السبت وسدد أيضا ثلاث مرات في إطار المرمى.

وقال توخيل لموقع ناديه: ”استغل فيرنر الفرصة.. كان بوسعه تسجيل المزيد من الأهداف. هذا هو الأداء الذي ننتظره دائما من المهاجمين وهم يحتاجون أيضا لهذا الأمر. إنها علاقة تبادلية.

”عندما تلعب في ناد كبير مثل تشيلسي عليك أن تكون على مستوى التوقعات وأن تتقبل الضغوط وتساعد نفسك“.

ودعا توخيل المهاجم إلى مزيد من المرونة.

وتابع: ”يتصرف فيرنر بشكل جيد دائما لكنه لا يزال بحاجة إلى تعلم المزيد من المرونة والتكيف.

”عليه التكيف أكثر مع طريقة اللعب في الدوري الإنجليزي التي تعتمد على القوة واللياقة البدنية. العملية لم تنته بعد لكنه قطع خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح“.