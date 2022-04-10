بنزيما يسخر من محاولة منعه دخول ملعب ستامفورد بريدج قبل مباراة ريال مدريد وتشيلسي (صورة)

نشر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، يكشف محاولة عناصر الأمن منعه من دخول ملعب ستامفورد بريدج لمواجهة تشيلسي، يوم الأربعاء الماضي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحلَّ ريال مدريد ضيفًا على تشيلسي، وخرج النادي الملكي بفوز ثمين بنتيجة 3/1 سجل منها بنزيما 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 21 و24 و46.

ونشر بنزيما مقطع فيديو يظهر عناصر أحد أفراد أمن الملعب وهو يمنعه من الدخول مع مواطنيه فيرلاند ميندي، وإدواردو كامافينغا، لعدم ارتدائهم تصاريح الدخول.

وعلّق بنزيما على مقطع الفيديو: ”ممنوع المرور.. ممنوع الدخول“، واستخدم رمزًا تعبيريًا ضاحكًا.

وقدَّم بنزيما مباراة مميزة جديدة أمام تشيلسي بعدما قاد ريال مدريد للفوز 3/1، علمًا بأن بنزيما سجل 3 أهداف (هاتريك) في ريمونتادا الملكي على باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 قبل أسابيع.

وقال أنشيلوتي قبل مواجهة تشيلسي: ”لم يجد بنزيما بطاقته الخاصة للدخول إلى الملعب، قلت له كن سريعًا أو لن يمكنك اللعب اليوم، ثم لحسن الحظ وجد كريم البطاقة“.

وبسؤاله كيف يصف بنزيما، أجاب: ”ليس لدي كلمات (يضحك)، أود أن أقول كريم الكبير“.

ورفع بنزيما رصيده إلى 11 هدفًا في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، وقالت شبكة ”أوبتا“ للإحصاءات إن بنزيما أصبح أول لاعب فرنسي يسجل 10 أهداف أو أكثر في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا في التاريخ، وأول من يفعل ذلك في بطولة أوروبية منذ فونتاين في موسم (1958/1959).

وأضافت: ”كريم بنزيما هو أول لاعب في ريال مدريد، يسجل 6 أهداف متتالية للفريق في دوري أبطال أوروبا“.

وبحسب ”أوبتا“، فإن ريال مدريد تأهل 5 مرات في الأدوار الإقصائية، حين سجل 3 أهداف خارج أرضه في لقاء الذهاب، بدوري أبطال أوروبا.

وكان هذا أول فوز لريال مدريد على تشيلسي في مباراة رسمية، ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد منافسه تشيلسي، يوم الثلاثاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، يوم الثلاثاء، في مباراة الإياب.

والمتأهل من مواجهة ريال مدريد وتشيلسي سيواجه في نصف النهائي المتأهل من مواجهة مانشستر سيتي، وأتلتيكو مدريد، علمًا بأن النادي الإنجليزي فاز على ملعبه بنتيجة 1/0 في مباراة الذهاب.