فالفيردي كاد يطرح مدربه أنشيلوتي أرضا (فيديو)

يبدو أن فيديريكو فالفيردي أصاب مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن طريق الخطأ خلال فوز ريال مدريد 3-1 على تشيلسي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا في ستامفورد بريدج بفضل ”هاتريك“ من كريم بنزيما.

ولا شك أن المدير الفني الإيطالي المخضرم سعيد بالانتصار الذي سعى من أجله، لكنه تحمل لحظة من الألم خلال المباراة.

واختار أنشيلوتي البالغ عمره 62 عاما فالفيردي لاعب أوروغواي ضمن التشكيلة الأساسية في ستامفورد بريدج، لكن اللاعب البالغ عمره 23 عاما اندفع نحو مديره الفني خلال المباراة وارتطم به دون قصد؛ ما تسبب في تألمه بشدة.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن فالفيردي حاول التنافس مع الإسباني سيزار أزبيليكويتا مدافع تشيلسي على الكرة، قبل أن يندفع خارج الملعب ويصطدم بأنشيلوتي الذي كان داخل المنطقة الفنية.

ولم تكن قوة الاصطدام كافية لطرح أنشيلوتي أرضا، على الرغم من أنها تسببت في مضاعفة الألم نظرا لأن فالفيردي نزل بيده على كتف ورقبة المدير الفني الإيطالي وكذلك اصطدم جسده في ركبة مدربه.

واستمر فالفيردي في اللعب حتى الدقيقة الـ86 من مباراة ذهاب ربع النهائي، قبل أن يحل محله داني سيبايوس لاعب آرسنال السابق المعار.

وسجل المخضرم بنزيما ثلاثية جديدة، شملت هدفين من ضربتي رأس رائعتين في غضون ثلاث دقائق بالشوط الأول، ليقود ريال مدريد للفوز خارج أرضه على تشيلسي حامل اللقب.

وأكمل بنزيما (34 عاما) الثلاثية عندما استغل خطأ الحارس إدوار ميندي بعد الاستراحة ليضع ريال في موقف مريح قبل خوض الإياب في مدريد يوم الثلاثاء المقبل.

وأحرز مهاجم فرنسا ثلاثية في اللقاء السابق أمام باريس سان جيرمان ليقود ريال لانتفاضة في إياب دور الـ16، بينما منح الألماني كاي هافرتس بصيص أمل للفريق الإنجليزي حين سجل قبل نهاية الشوط الأول من مسافة قريبة بعد تمريرة جورجينيو العرضية في الدقيقة الـ40 ليحول النتيجة إلى 2-1.

لكن انهارت فرص تشيلسي في تحقيق انتفاضة بسبب خطأ مندي الذي استغله بنزيما في الدقيقة الـ46، إذ حاول الحارس السنغالي تمرير كرة إلى زميله المدافع أنطونيو روديغر خارج منطقة الجزاء لكن بنزيما قطع الكرة وسدد في المرمى الخالي محرزا هدفه الـ37 هذا الموسم.

ويواجه البلوز الآن مهمة صعبة في قلب تأخره 3-1 في سانتياغو برنابيو يوم الثلاثاء المقبل، لكن سيلعب الفريق اللندني مع ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع المقبل قبل السفر إلى مدريد.