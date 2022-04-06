بعد هاتريك تشيلسي.. بنزيما: لا أتأثر بالصيام

واصل كريم بنزيما تألقه على الصعيد الأوروبي بتسجيله ثاني هاتريك على التوالي في دوري أبطال أوروبا، وذلك في الفوز 3-1 على تشيلسي في ستامفورد بريدج في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن ”هاتريك“ بنزيما ضد تشيلسي جاء رغم صيامه في رمضان، حيث يصوم المهاجم الفرنسي المسلم شهر رمضان، لكن الصيام لم يؤثر عليه تمامًا بل جعله يبدو أقوى.

🤳 @Benzema: "مرحبا مدريديستا! نحن سعداء جدا بهذا النصر! فامووووس! هلا مدريد!" pic.twitter.com/xvKXNgLtbY — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 6, 2022

وكشف بنزيما في مقابلة مع مجلة ”سكواير“ الأمريكية المتخصصة للرجال عن تأثير رمضان على روتينه اليومي، وجدوله الزمني، ونظامه التدريبي، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تأثير.

وقال: ”لا أثر لصيام شهر رمضان على حياتي اليومية. رمضان جزء من حياتي، وديني يجعل رمضان فريضة، وبالنسبة لي إنه أمر مهم للغاية، وأشعر أنني بحالة جيدة عندما أصوم“.

ولدى سؤاله عن شعوره في رمضان، أجاب: ”أنا ممتن لرمضان لكوني في صحة جيدة“.

وكان بنزيما، البالغ عمره 34 عامًا، في حالة تأهب شديد، حيث تغلب ريال مدريد على تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج بفضل ثلاثية المهاجم الفرنسي التي افتتحها بضربة رأس رائعة في الدقيقة 21 ، قبل أن يهز شباك الحارس السنغالي إدوارد ميندي بعد لحظات أخرى.

وأعاد كاي هافرتز البلوز إلى المباراة قبل نهاية الشوط الأول ، لكن خطأ ميندي منح بنزيما ”هاتريك“ بعد 46 ثانية فقط من بداية الشوط الثاني.

وأكمل بنزيما الهاتريك من استغلال خطأ ميندي بعد الاستراحة ليضع ريال مدريد في موقف مريح قبل خوض الإياب في مدريد، يوم الثلاثاء المقبل.

وحقق بنزيما عدة أرقام قياسية بفضل هذا ”الهاتريك“ ليصبح رابع لاعب في التاريخ يسجل أكثر من 80 هدفًا في المسابقة.

وسجل ثاني ”هاتريك“ على التوالي في دوري الأبطال بعد ثلاثيته المهمة في مرمى باريس سان جيرمان في سانتياغو برنابيو في إياب دور الستة عشر والتي أقصت النادي الباريسي.

وبات المهاجم الفرنسي رابع لاعب في تاريخ البطولة يسجل ”هاتريك“ في مباراتين متتاليتين بعد لويس أدريانو، وكريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، لكنه ثاني لاعب في تاريخ البطولة أيضًا يسجل ”هاتريك“ في مباراتين متتاليتين بالأدوار الإقصائية بعد رونالدو (ضد بايرن ميونخ، وأتلتيكو مدريد).

كما أنه أول لاعب يسجل ”هاتريك“ في مرمى تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل الأهداف الثلاثة بعد 46 دقيقة فقط من بداية المباراة.