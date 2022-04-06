رياضة

هاتريك كريم بنزيما في تشيلسي يقرّب ريال مدريد من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
تاريخ النشر: 06 أبريل 2022 20:56 GMT
تاريخ التحديث: 06 أبريل 2022 22:15 GMT

هاتريك كريم بنزيما في تشيلسي يقرّب ريال مدريد من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

سجل كريم بنزيما ثلاثية جديدة ليقود ريال مدريد للفوز خارج أرضه 3-1 على تشيلسي حامل اللقب في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في لندن، اليوم

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

سجل كريم بنزيما ثلاثية جديدة ليقود ريال مدريد للفوز خارج أرضه 3-1 على تشيلسي حامل اللقب في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في لندن، اليوم الأربعاء.

وأحرز مهاجم فرنسا ثلاثية في اللقاء السابق أمام باريس سان جيرمان ليقود ريال إلى انتفاضة في إياب دور الـ 16.

 

وهزَّ بنزيما الشباك مرتين في غضون 3 دقائق في ملعب ستامفورد بريدج من ضربتي رأس رائعتين ليتقدم الزوار 2-صفر في الدقيقة 24.

ولم يستسلم فريق المدرب توماس توخيل، وقلص الفارق عبر كاي هافرتس قبل نهاية الشوط الأول.

لكن بنزيما لجأ إلى هوايته في استغلال أخطاء الحراس، وأكمل الثلاثية في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بعد تمريرة خاطئة من الحارس إدوار مندي ليسدد في المرمى الخالي.

وستكون فرصة متصدر الدوري الإسباني أكبر في التأهل للمربع الذهبي عند خوض الإياب في سانتياغو برنابيو، الأسبوع المقبل.

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