فياريال يفاجئ بايرن ميونخ ويخطف فوزًا مثيرًا بذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا

فاز فياريال بشكل مفاجئ 1-صفر على ضيفه بايرن ميونيخ في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وسجل أرنو دانجوما هدف فياريال بعدما قابل كرة عرضية من دانييل باريخو، وسجل من مدى قريب بعد 8 دقائق من البداية.

وسيحاول فياريال، الذي أطاح بيوفنتوس من دور الستة عشر بدوري الأبطال، مواصلة مغامرته في البطولة عندما يخوض مباراة الإياب في ميونيخ، يوم الثلاثاء المقبل.

وكان فياريال الطرف الأفضل، وربما كان يستطيع الفوز بفارق أكبر من الأهداف لولا الفرص المهدرة.

وبدلًا من الانتظار والدفاع أمام بايرن، لعب الفريق الإسباني بلا خوف وضغط على العملاق الألماني من البداية.

وعانى فريق المدرب يوليان ناجلزمان في بناء الهجمة، وواجه صعوبات في الوصول إلى منطقة جزاء فياريال، بينما صنع الفريق الإسباني خطورة على مرمى الحارس مانويل نوير من الهجمات المرتدة.