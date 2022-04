مباراة ريال مدريد وتشيلسي: بنزيما يحقق العديد من الأرقام القياسية بـ"هاتريك" في مرمى البلوز

حقق كريم بنزيما عدة أرقام قياسية بفضل ”هاتريك“ في مرمى تشيلسي في استاد ستامفورد بريدج في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعدما أصبح رابع لاعب في التاريخ يسجل أكثر من 80 هدفا في المسابقة.

وسجل بنزيما البالغ 34 عاما ثاني ”هاتريك“ على التوالي في دوري الأبطال بعد ثلاثيته المهمة في مرمى باريس سان جيرمان في سانتياغو برنابيو في إياب دور الستة عشر والتي أقصت النادي الباريسي.

وبات المهاجم الفرنسي رابع لاعب في تاريخ البطولة يسجل ”هاتريك“ في مباراتين متتاليتين بعد لويس أدريانو وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، لكنه ثاني لاعب في تاريخ البطولة أيضا يسجل هاتريك في مباراتين متتاليتين بالأدوار الإقصائية بعد رونالدو (ضد بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد).

كما أنه أول لاعب يسجل ”هاتريك“ في مرمى تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل الأهداف الثلاثة بعد 46 دقيقة فقط من بداية المباراة.

وقالت إحصائيات OPTA إن بنزيما يأتي في المركز الرابع في عدد الأهداف في تاريخ دوري الأبطال بعد رونالدو (140 هدفا)، و ميسي (125 هدفا)، وروبرت ليفاندوفسكي، (85 هدفا) وبنزيما (82 هدفا).

كما أن مهاجم ريال مدريد أصبح أول لاعب فرنسي يسجل أكثر من 10 أهداف في موسم واحد في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وأول من يفعل ذلك في البطولة منذ جوست فونتين موسم 1958/59 (10 أهداف).

وقالت إحصائيات ”سكواكا“ إن نسبة دقة تمريرات بنزيما خلال الشوط الأول بلغت 91% وأرسل 20 تمريرة صحيحة وتسديدتين على المرمى بهدفين.

ووضح تأثير غياب بنزيما على النادي الملكي في الكلاسيكو ليخسر ريال مدريد على أرضه برباعية نظيفة في سانتياغو برنابيو، في مباراة لم يكن فيها للنادي الملكي أي وجود على الصعيد الهجومي.

Only two players in Champions League history have scored a hat-trick in consecutive knockout games:

Cristiano Ronaldo

🎩 vs Bayern

🎩 vs Atlético Madrid

Karim Benzema

🎩 vs PSG

🎩 vs Chelsea

It's a Real Madrid thing. #UCL pic.twitter.com/eL3KKAm7My

— William Hill (@WilliamHill) April 6, 2022