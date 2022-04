الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب ”ستامفورد بريدج“ في العاصمة البريطانية لندن لمتابعة المواجهة المرتقبة بين تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في جولة الذهاب بدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام أيضًا في التوقيت ذاته مواجهة أخرى تجمع بين فياريال الإسباني وضيفه بايرن ميونيخ الألماني في المرحلة ذاتها.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة تشيلسي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق رؤوف خليف.

مشوار الفريقين

تأهل تشيلسي في وصافة المجموعة الثامنة برصيد 13 نقطة بعدما حقق 4 انتصارات وتعادل مرة وتلقى هزيمة وحيدة.

وتخطى تشيلسي عقبة ليل الفرنسي في ثمن النهائي بعد الفوز في إنجلترا بنتيجة 2-0 والفوز في فرنسا بنتيجة 2-1.

وخاض تشيلسي 8 مباريات، فاز في 6 لقاءات، وتعادل مرة، وتلقى هزيمة، وسجل 17 هدفًا واستقبل 5 أهداف.

وتأهل ريال مدريد في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة بعدما حقق 5 انتصارات وتلقى هزيمة واحدة.

وتخطى ريال مدريد عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الستة عشر بعدما خسر في فرنسا بنتيجة 0-1 وفاز في إسبانيا بنتيجة 3-1.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان للمرة الأولى في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1971 وتعادلا بنتيجة 1-1 وفاز تشيلسي بنتيجة 2-1 في الإياب وحسم اللقب.

وتوج تشيلسي أيضاً بلقب السوبر الأوروبي على حساب ريال مدريد بنتيجة 1-0 عام 1998.

وتقابل الفريقان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي وتعادلا بنتيجة 1-1 في إسبانيا وفاز في إنجلترا بنتيجة 2-0.

وسبق أن درب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، فريق تشيلسي كما أنه واجه البلوز في 3 مرات وفاز في مناسبة واحدة وتلقى خسارتين بينما واجه الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي ريال مدريد 6 مرات وحقق فوزين وتعادل 4 مرات دون خسارة.

وتقابل توخيل ضد أنشيلوتي 7 مرات وفاز توخيل 3 مرات مقابل تعادلين وانتصارين من نصيب أنشيلوتي.

'We'll play in the right way and how we want to play.' 💪

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 5, 2022