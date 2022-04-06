الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب ”ستامفورد بريدج“ في العاصمة البريطانية لندن لمتابعة المواجهة المرتقبة بين تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في جولة الذهاب بدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام أيضًا في التوقيت ذاته مواجهة أخرى تجمع بين فياريال الإسباني وضيفه بايرن ميونيخ الألماني في المرحلة ذاتها.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة تشيلسي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق رؤوف خليف.

مشوار الفريقين

تأهل تشيلسي في وصافة المجموعة الثامنة برصيد 13 نقطة بعدما حقق 4 انتصارات وتعادل مرة وتلقى هزيمة وحيدة.

وتخطى تشيلسي عقبة ليل الفرنسي في ثمن النهائي بعد الفوز في إنجلترا بنتيجة 2-0 والفوز في فرنسا بنتيجة 2-1.

وخاض تشيلسي 8 مباريات، فاز في 6 لقاءات، وتعادل مرة، وتلقى هزيمة، وسجل 17 هدفًا واستقبل 5 أهداف.

وتأهل ريال مدريد في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة بعدما حقق 5 انتصارات وتلقى هزيمة واحدة.

وتخطى ريال مدريد عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الستة عشر بعدما خسر في فرنسا بنتيجة 0-1 وفاز في إسبانيا بنتيجة 3-1.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان للمرة الأولى في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1971 وتعادلا بنتيجة 1-1 وفاز تشيلسي بنتيجة 2-1 في الإياب وحسم اللقب.

وتوج تشيلسي أيضاً بلقب السوبر الأوروبي على حساب ريال مدريد بنتيجة 1-0 عام 1998.

وتقابل الفريقان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي وتعادلا بنتيجة 1-1 في إسبانيا وفاز في إنجلترا بنتيجة 2-0.

وسبق أن درب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، فريق تشيلسي كما أنه واجه البلوز في 3 مرات وفاز في مناسبة واحدة وتلقى خسارتين بينما واجه الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي ريال مدريد 6 مرات وحقق فوزين وتعادل 4 مرات دون خسارة.

وتقابل توخيل ضد أنشيلوتي 7 مرات وفاز توخيل 3 مرات مقابل تعادلين وانتصارين من نصيب أنشيلوتي.

'We'll play in the right way and how we want to play.' 💪 — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 5, 2022

أفكار تشيلسي

يدخل تشيلسي ،حامل اللقب، اللقاء باحثًا عن تحقيق الفوز على ريال مدريد قبل الذهاب إلى إسبانيا.

وتلقى تشيلسي هزيمة مريرة أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي برباعية مقابل هدف وهو ما يجعل كتيبة المدرب توماس توخيل باحثة عن مصالحة الجماهير واستكمال المشوار الأوروبي للحفاظ على لقب دوري الأبطال.

وقال توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه لا مجال للتهاون أمام ريال مدريد أو الاستهانة بداعي فوز تشيلسي في نسخة الموسم الماضي لأن كرة القدم متغيرة.

وأشار إلى أن ريال مدريد فاز بدوري الأبطال 3 مرات متتالية وهو أمر في غاية الصعوبة على أي فريق، كما أن مثل هذه المواجهات تحتاج إلى الحذر والتركيز.

ويغيب عن تشيلسي بن تشيلويل للإصابة، ويعتمد توخيل على تشكيلة تضم حارس المرمى إدوارد ميندي وأمامه ثلاثي خط الدفاع تياغو سيلفا وأندرياس كريستينسن وأنطونيو روديجر.

ويقود خط الوسط نغولو كانتي وبجواره جورجينهو ويميناً رايس جيمس ويساراً ماركوس ألونسو مع ثلاثي الهجوم ماسون ماونت وحكيم زياش وكاي هافيرتز.

💬 تيبو كورتوا: "آمل أن أتمكن من الاستمرار في مساعدة الفريق من خلال الحفاظ على نظافة الشباك وتنفيذ تصديات مهمة."#UCL | @thibautcourtois pic.twitter.com/xgcnw4y3Cz — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 5, 2022

خطط ريال مدريد

يراهن ريال مدريد على خبرات نجومه في التعامل مع هذه المواجهة والثأر من تشيلسي من الخسارة في نسخة الموسم الماضي.

وقال تيبو كورتوا حارس ريال مدريد ونجم تشيلسي السابق في المؤتمر الصحفي، إنه يملك ذكريات رائعة ولا تنسى مع البلوز، مؤكدًا أن المواجهة ستكون صعبة بين الفريقين.

وأشار إلى أن أنشيلوتي نجح في تحفيظ اللاعبين كل واجباتهم وهناك تواصل مع اللاعبين عبر الفيديو كونفرانس وبالتالي الجميع جاهز لهذه المواجهة.

ويغيب إيدين هازارد ولوكا يوفيتش للإصابة، ويعتمد ريال مدريد على تشكيلته التي تضم تيبو كورتوا وأمامه رباعي خط الدفاع داني كارفخال ودافيد آلابا وإيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي.

ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره لوكا مودريتش وتوني كروس مع ثلاثي الهجوم ماركو أسينسيو وفينسيوس جونيور وكريم بنزيما.

وأكد محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن مباراة نسخة الموسم الماضي شهدت تفوقًا كبيرًا لتشيلسي في خط الوسط بفضل تألق كانتي تحديدًا.

وأوضح أن ريال مدريد عليه أن يتعامل مع قوة خط وسط تشيلسي والتركيز ،أيضًا، على حلول سريعة هجوميًّا وهو دور بنزيما وجونيور.

وأشار إلى أن تشيلسي لديه عناصر مميزة ولكن عدم وجود مهاجم صريح في وجهة نظره يقلل من خطورة البلوز.