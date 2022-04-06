سيميوني: أتلتيكو مدريد يجب أن يستحوذ أكثر في مباراة العودة أمام مانشستر سيتي

أبدى دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، سعادته بالأداء الدفاعي لفريقه خلال الهزيمة 1-صفر أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الثلاثاء، لكنه قال إن الفريق يجب أن يستحوذ أكثر على الكرة في مباراة العودة إذا أراد التأهل لقبل النهائي.

وكان هدف كيفن دي بروين في الدقيقة الـ70 الوحيد في مباراة شهدت القليل من الفرص الواضحة، بينما فشل أتلتيكو في إرسال تسديدة واحدة على المرمى بعدما قضى معظم المباراة في نصف ملعبه.

وقال سيميوني للصحفيين ”في الشوط الأول دافعنا جيدا للغاية. إذا كنت تقدر الهجوم المنسق يجب أيضًا أن تقدر الدفاع القوي.

”يجب أن نتحسن في مباراة الإياب مع محاولة الاستحواذ على الكرة أكثر. هذا يأتي عبر الهدوء والتواضع مع وجود جهد دفاعي جماعي للاستمرار في المباراة، ومن ثم اللعب والهجوم“.

وقال الحارس يان أوبلاك، إن المواجهة لم تحسم بعد.

وأضاف ”مع انتهاء مباراة الذهاب بنتيجة 1-صفر لا أعتقد أن الأمر قد حسم. في مدريد سيتعين علينا أن نهاجم وندافع أكثر، وحينها فقط يمكننا التأهل إلى قبل النهائي“.

لأول مرة في مسيرته التدريبية .. يفشل #أتليتكو_مدريد من تسديد أي تسديدة تحت قيادة دييغو سيميوني #مانشستر_سيتي_اتلتيكو_مدريد pic.twitter.com/MVGH5ob2cG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 5, 2022

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الـ13 من شهر أبريل الجاري، في معقل الروخيبلانكوس ”واندا ميتروبوليتانو“.

ووفقًا للإحصائيات التي ذكرتها شبكة ESPN بعد نهاية المباراة فهذه أول مباراة لأتلتيكو مدريد خلال 10 سنوات تحت قيادة المدرب الأرجنتيني التي يخفق فيها في تسديد أي كرة في المباراة سواء كانت على المرمى أو خارجه.

وكان أتلتيكو مدريد وصل لنصف نهائي دوري الأبطال بعد أن تعادل مع مانشستر يونايتد على ملعبه في إسبانيا قبل أن ينتصر في مباراة الإياب بهدف نظيف سجله رينان لودي.

وأسهم كيفين دي بروين بشكل مباشر في 29 هدفًا خلال 50 مباراة مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا (11 هدفًا – 18 تمريرة حاسمة).

ويقدم مانشستر سيتي مستويات مميزة في الموسم الجاري، محليًّا وقاريًّا، إذ كان حقق الانتصار في آخر مبارياته بالدوري الإنجليزي، على بيرنلي، بهدفين دون رد، ويحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 73 نقطة، بفارق نقطة عن وصافة ليفربول.

وكذلك أتلتيكو مدريد فقد عاد أخيرًا لتحقيق الانتصارات والاستمرار في الظهور بشكل مميز على المستوى القاري والمحلي، إذ كان انتصر في آخر مبارياته بالدوري الإسباني على ديبورتيفو ألافيس، بأربعة أهداف لهدف، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 57 نقطة.