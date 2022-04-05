هل لعب أتلتيكو مدريد بخطة "5-5-0" أمام مانشستر سيتي؟

اعتمد الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، على طريقته الدفاعية المعتادة أمام مضيفه مانشستر سيتي، لكن المثير في خسارة الفريق بهدف نظيف في ملعب الاتحاد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أن الفريق الإسباني بدا أنه لعب بطريقة 5-5-0 دون أن يطلق تسديدة واحدة على مرمى إيدرسون.

وفي المقابل هاجم فريق المدير الفني بيب غوارديولا بشراسة مقابل دفاع محكم من الضيوف دون ترك أي مساحة لمهاجمي سيتي، فضلا عن اقتراب خطي دفاع أتلتيكو من بعضهما البعض للغاية.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إن أتلتيكو لعب في الشوط الأول بطريقة 5-5-0، وقد نجحت هذه الخطة بالفعل في أول 45 دقيقة، حيث لم يمنح أتلتيكو سيتي فرصة واضحة في الشوط الأول.

وفي المقابل، استحوذ مانشستر سيتي على الكرة بنسبة 74%، مقابل 26% لأتلتيكو ومرر رجال غوارديولا 380 تمريرة مقابل 106 من أتلتيكو.

ولكن في أول 45 دقيقة بدا أن سيميوني كان أكثر راحة من غوارديولا، حيث أظهرت الخريطة الحرارية لتحركات لاعبي أتلتيكو عدم مغامرة الفريق كثيرا نحو الهجوم، ويبدو أن سيميوني أبلغ لاعبيه بعدم الاندفاع للهجوم والالتزام بالدفاع تماما.

وفي الشوط الثاني، حاول أتلتيكو ​​الاقتراب قليلا من نصف ملعب الخصم، لكن ديناميكيات الشوط الثاني كانت مشابهة للشوط الأول، حيث لم يزعج أتليتكو الحارس البرازيلي ​​إيدرسون ولم يتحسن الأداء الهجومي أيضا مع التغييرات التي أجراها سيميوني.

وبحث سيميوني عن الخروج من المباراة بالتعادل السلبي لكنه سقط أخيرا؛ لأن فيل فودين ومن تمريرة واحدة وجد كيفين دي بروين ومرر له ليضع الكرة ويجعله في وضع انفراد ليسدد الكرة أرضية زاحفة في مرمى الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

الإحصائيات في نهاية المباراة تتحدث بوضوح عن خطة كل منهما: 70% من الاستحواذ ذهب لسيتي، الذي سدد على المرمى 15 مرة، وفي المقابل وخلال 92 دقيقة هي عمر المباراة لم يسدد أي من لاعبي أتلتيكو أي تسديدة نحو المرمى أو خارجه.

ولم يكن هناك أي هجمات خطيرة أو غير خطيرة لفريق سيميوني في استاد الاتحاد، لكن سيتعين على أتلتيكو اللعب من أجل هز الشباك في مباراة العودة إذا كانوا يريدون التغلب على سيتي وبلوغ قبل النهائي.

وفي المقابل سيتعين على مانشستر سيتي التعامل بحذر مع هذه النتيجة عندما يسافر إلى مدريد؛ نظرا لأن فارق هدف واحد يمكن تعويضه في استاد وانداميتروبوليتانو.

وسيلعب سيتي، الذي خسر في نهائي دوري الأبطال العام الماضي أمام غريمه المحلي تشيلسي، مباراة الإياب في استاد واندا متروبوليتانو مدريد، يوم الأربعاء المقبل، لكن قبل ذلك سيخوض مباراة قمة في الدوري الممتاز على أرضه أمام غريمه ليفربول، يوم الأحد.