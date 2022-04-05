ليفربول يضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثية في بنفيكا

اقتنص فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على حساب نظيره بنفيكا، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب النور، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتمكن المدافع إبراهيما كوناتي من تسجيل الهدف الأول لصالح ليفربول، في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

الهدف كانت بدايته ركلة ركنية نفذها أندي روبرتسون، حيث مرر عرضية استقبلها كوناتي، وسددها برأسه قوية في شباك أصحاب الأرض.

فيما نجح ساديو ماني بتسجيل الهدف الثاني لصالح كتيبة يورغن كلوب في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

الهدف جاء بعد تمريرة رأسية من لويس دياز إلى ماني، المتمركز داخل منطقة الجزاء، وسدد السنغالي الكرة داخل الشباك.

فيما نجح داروين نونيز بتسجيل الهدف الأول لصالح بنفيكا، في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

وجاء الهدف بعد تمريرة عرضية من رافا سيلفا داخل منطقة الجزاء، ومرت بين قدمي المدافع إبراهيما كوناتي، ثم وصلت إلى داروين نونيز، الذي نجح بتسديدها داخل الشباك.

وسجل الهدف الثالث لليفربول لويس دياز مع الدقيقة 88 من عمر الشوط الثاني.

وبحسب شبكة ”سكواكا“ للإحصاءات، فقد تجاوز ساديو ماني، الأسطورة ستفين جيرارد، في قائمة الأكثر تسجيلًا بقميص ليفربول في دوري أبطال أوروبا، بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفًا، علمًا بأن رصيد جيرارد 21 هدفًا فقط.

ويعد محمد صلاح، الأكثر تسجيلًا لليفربول في دوري أبطال أوروبا، برصيد 33 هدفًا.

وتقام مباراة الإياب بين بنفيكا وليفربول على ملعب ”آنفيلد“، يوم الأربعاء من شهر أبريل، الموافق 13 من الشهر نفسه، ليتحدد الفريق المتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل فريق ليفربول إلى دور الثمانية بعد أن تخطى عقبة فريق إنتر ميلان الإيطالي بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1، وخسارة الريدز في مواجهة الإياب لم تكن عائقًا في صعود ليفربول إلى الدور ربع النهائي.

بينما تأهل بنفيكا إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية بعد الفوز على فريق أياكس أمستردام الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث تعادل الفريقان ذهابًا في لشبونة بهدفين لكل فريق، بينما انتهت مباراة الإياب بفوز بنفيكا بهدف دون ردٍ.

ولعب ليفربول ضد بنفيكا في 10 مواجهات سابقة، حقق الفوز في 6 مباريات، وخسر في 4، ولم يتعادل الفريقان في أي مباراة، وسجل الريدز 19 هدفًا، واستقبل 11.