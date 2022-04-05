مانشستر سيتي يقتنص فوزًا ثمينًا من أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

أحرز كيفن دي بروين هدفًا في الشوط الثاني، ليمنح مانشستر سيتي صاحب الأرض الفوز 1-صفر على ضيفه أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وتلقى دي بروين تمريرة أرضية من فيل فودن، بعد مشاركته مباشرة، وسدد كرة قوية من مدى قريب داخل شباك يان أوبلاك في الدقيقة 70.

وسيلعب سيتي، الذي خسر في نهائي دوري الأبطال، العام الماضي، أمام غريمه المحلي تشيلسي، مباراة الإياب في مدريد، في 13 أبريل نيسان.

وساهم كيفين دي بروين بشكل مباشر في 29 هدفًا خلال 50 مباراة مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا (11 هدفًا – 18 تمريرة حاسمة).

وشهدت الدقائق الأولى ضغطًا من جانب مانشستر سيتي على الضيوف، وتراجعًا دفاعيًا من جانب أتلتيكو مدريد.

وعلى مدار الـ20 دقيقة الأولى استمر الضغط الهجومي من جانب مانشستر سيتي الذي حصل على 3 ضربات ركنية، وبلغت نسبة الاستحواذ 79% لأصحاب الأرض مقابل 21% للضيوف.

وبحلول الدقيقة 22 انطلق جواو فيليكس بمرتدة لصالح أتلتيكو مدريد، لكن تمركز كانسيلو أفسد المرتدة على الروخي بلانكوس.

وفي الدقيقة 30 سدد دي بروين تسديدة صاروخية من خارج حدود منطقة الجزاء، وتصدى لها يان أوبلاك بنجاح.

وفي الدقيقة 60 أجرى دييغو سيميوني 3 تبديلات لأتلتيكو مدريد، وخرج كل من غريزمان، وكوكي، ولورينتي، ودفع بكوريا، ودي بول، وكونها.

ثم أجرى غوارديولا 3 تبديلات لمانشستر سيتي بخروج محرز، وستيرلينغ، وغوندوغان، ودفع بفودين، وجيسوس، وغريليش، بدلًا منهم في الدقيقة 68.

مشوار أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي

تأهل مانشستر سيتي متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، وهزيمتين.

وأطاح السيتي بمنافسه سبورتنغ لشبونة البرتغالي في ثُمن النهائي بالفوز بنتيجة 5-0 في جولة الذهاب، وتعادلا دون أهداف في جولة الإياب.

وخاض السيتي 8 مباريات بدوري الأبطال، وفاز في 5 مناسبات، وتعادل مرة، وتلقى خسارتين.. وسجل 23 هدفًا، واستقبل 10 أهداف، ويعد هدافه بدوري الأبطال رياض مجرز برصيد 6 أهداف.

وصعد أتلتيكو مدريد وصيفًا للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من فوزين، وتعادل، و3 هزائم.

وتأهل أتلتيكو مدريد في دور الستة عشر على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعادل بنتيجة 1-1 في إسبانيا، ثم الخسارة في إنجلترا بنتيجة 1-0.

ولعب أتلتيكو مدريد 8 مباريات، وفاز في 3 مواجهات، وتعادل مرتين، وتلقى 3 هزائم، وسجل 9 أهداف، واستقبل مثلها، ويعد هدافه بدوري الأبطال أنطوان غريزمان برصيد 4 أهداف.