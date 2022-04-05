والدتي تحبك.. مشجع يطلب قميص محمد صلاح لأمه (صورة)

رفع أحد المشجعين رسالة طريفة إلى الدولي المصري محمد صلاح في المدرجات خلال حضوره مباراة ليفربول ضد بنفيكا، التي تقام بين الفريقين، مساء الثلاثاء، في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحملت اللافتة رسالة لصلاح، قائلا فيها: ”محمد صلاح أمي من أشد المعجبين بك هل بإمكانك أن تعطيها قميصك؟“.

ويتقدم ليفربول في الشوط الأول على بنفيكا بهدفين دون رد.

وتمكن المدافع إبراهيما كوناتي من تسجيل الهدف الأول لصالح ليفربول، في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

الهدف كانت بدايته ركلة ركنية نفذها أندي روبرتسون، حيث مرر عرضية استقبلها كوناتي وسددها برأسه قوية في شباك أصحاب الأرض.

وقد تمكن ساديو ماني من تسجيل الهدف الثاني لصالح كتيبة يورغن كلوب في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

الهدف جاء بعد تمريرة رأسية من لويس دياز إلى ماني، المتمركز داخل منطقة الجزاء، وسدد السنغالي الكرة داخل الشباك.

وتقام مباراة الإياب بين بنفيكا وليفربول على ملعب ”آنفيلد“ يوم الأربعاء من شهر أبريل، الموافق 13 من الشهر نفسه، ليتحدد الفريق المتأهل إلي الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل فريق ليفربول إلي دور الثمانية بعد أن تخطي عقبة فريق إنتر ميلان الإيطالي بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1، وخسارة الريدز في مواجهة الإياب لم تكن عائقا في صعود ليفربول إلى الدور ربع النهائي.

بينما تأهل بنفيكا إلي الدور ربع النهائي من البطولة القارية. بعد الفوز على فريق أياكس أمستردام الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث تعادل الفريقان ذهاباً في لشبونة بهدفين لكل فريق، بينما انتهت مباراة الإياب بفوز بنفيكا بهدف دون رد.

ولعب ليفربول ضد بنفيكا في 10 مواجهات سابقة، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في 4 ولم يتعادل الفريقان في أي مباراة، وسجل الريدز 19 هدفا واستقبل 11.