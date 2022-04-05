توخيل: تشيلسي سيستمتع بالتحدي أمام ريال مدريد

سيستمتع تشيلسي بالتحدي أمام ريال مدريد في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن المدرب توماس توخيل أكد أن الانتصار على العملاق الإسباني في الطريق إلى لقب العام الماضي لن يكون مؤثرا.

وفاز النادي اللندني على ريال 3-1 في مجموع مباراتي قبل نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن توخيل قال، اليوم الثلاثاء، إنه من غير المهم التفكير في الانتصار السابق على بطل أوروبا 13 مرة.

ويعيش تشيلسي في أزمة بعدما عرض الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بيع النادي عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في ظل تعرض مالك النادي لعقوبات من الحكومة البريطانية.

وقال توخيل للصحفيين قبل مباراة الذهاب في ستامفورد بريدج، يوم الأربعاء: ”لا توجد علاقة بما حدث في مباراة الموسم الماضي. بكل أمانة فأنا لم أتابع هذه المباراة خلال الاستعداد. لم نتابع مباريات العام الماضي. ربما تكون هذه إجابة على السؤال“.

وأضاف المدرب الألماني: ”بالنسبة لنا، لا يوجد هدف بإثبات الأمر مرة أخرى أو شيء من هذا القبيل، نحن سنلعب للتعافي من أداء السبت“.

وخسر تشيلسي 4-1 أمام برنتفورد في الدوري يوم السبت، بينما قال توخيل إن اللعب في دوري الأبطال يكون ”صعبا جدا طوال الوقت“.

وطالب توخيل مشجعي تشيلسي بدعم الفريق بشكل أكبر.

وقال مدرب تشيلسي: ”نحتاج إلى أن نلعب بشكل أفضل في الملعب. نحن أول من يعترف بذلك، لكن نحتاج إلى أداء أفضل من المشجعين، نحتاج إلى أن يقدم الجميع كل ما لديه“.

وتحوم شكوك حول حضور كارلو أنشيلوتي مدرب ريال المباراة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال توخيل: ”أتمنى أن يكون بوسعه الحضور، لدي معلومة أنه سيحاول الحضور مساء الغد“.