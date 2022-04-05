الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب (الاتحاد) لمتابعة مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن منافسات جولة الذهاب بدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي وضيفه أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب الاتحاد في الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

مشوار أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي

تأهل مانشستر سيتي متصدرا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وهزيمتين.

وأطاح السيتي بمنافسه سبورتنغ لشبونة البرتغالي في ثمن النهائي بالفوز بنتيجة 5-0 في جولة الذهاب وتعادلا دون أهداف في جولة الإياب.

وخاض السيتي 8 مباريات بدوري الأبطال، وفاز في 5 مناسبات وتعادل مرة وتلقى خسارتين.. وسجل 23 هدفا واستقبل 10 أهداف، ويعد هدافه بدوري الأبطال رياض مجرز برصيد 6 أهداف.

وصعد أتلتيكو مدريد وصيفا للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل و3 هزائم.

وتأهل أتلتيكو مدريد في دور الستة عشر على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعادل بنتيجة 1-1 في إسبانيا ثم الخسارة في إنجلترا بنتيجة 1-0.

ولعب أتلتيكو مدريد 8 مباريات وفاز في 3 مواجهات وتعادل مرتين وتلقى 3 هزائم، وسجل 9 أهداف واستقبل مثلها ويعد هدافه بدوري الأبطال أنطوان جريزمان برصيد 4 أهداف.

ماذا يقول التاريخ؟

لم يتقابل الفريقان من قبل في أي مواجهة رسمية أو ودية في ربع النهائي.

وتحمل هذه المواجهة رقم 13 للمدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للسيتي ضد أتلتيكو مدريد، وفاز غوارديولا 9 مرات وتلقى 3 هزائم دون أي تعادل.

وتقابل غوارديولا من قبل ضد الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وفاز غوارديولا مرتين وتلقى هزيمة واحدة.

أفكار غوارديولا

يخوض السيتي مواجهة الليلة باحثا عن تحقيق الفوز، خاصة أن المواجهة لن تكون سهلة في ظل تأهل أتلتيكو مدريد إلى هذه المرحلة من مدينة مانشستر في ثمن النهائي.

ويغيب عن صفوف مانشستر سيتي الثنائي روبن دياز وكول بالمير بسبب الإصابة، بينما تبدو أسلحة السيتي الهجومية جاهزة تماما لمواجهة أتلتيكو.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن كل منافس له أسلوبه التكتيكي الخاص، مؤكدا أن أتلتيكو مدريد ليس فريقا دفاعيا كما يتصور البعض بل بالعكس هو منافس يلعب كرة هجومية.

وأوضح أن السيتي لا يفهم معنى اللعب السيئ وتركيزه كله ينصب على تقديم كرة قدم مميزة ومحاولة هز شباك المنافسين.

ويعتمد غوارديولا على تشكيلته التي تضم حارس المرمى إدريسون مورايس وأمامه رباعي خط الدفاع إيمريك لابورت وجون ستونز وكايل ووكر وجواو كانسيلو.

ويقود خط الوسط رودريجو وبجواره كيفين دي بروين وبرناردو سيلفا مع ثلاثي الهجوم فيل فودين ورياض محرز وجاك جريليش.

خطط سيميوني

يحلم أتلتيكو مدريد أيضا بالعودة إلى إسبانيا بنتيجة إيجابية تمنحه الثقة قبل مواجهة الإياب.

وقال دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن مانشستر سيتي لديه لاعبون أفضل مما يملكه أتلتيكو، مؤكدا أن المباراة ستكون كبيرة وصعبة بين الفريقين.

وأوضح أن بايرن ميونخ ومانشستر سيتي لديهما احتمالات أكبر للفوز، ولكن ذلك لا يعني أن الفرص معدومة لباقي الفرق فعلى سبيل المثال تشيلسي الإنجليزي توج بلقب النسخة الماضية ولم يكن على قمة المرشحين.

ويغيب عن أتلتيكو مدريد الثنائي هيكتور هيريرا وخوسيه خيمينيز للإصابة، ويعتمد أتلتيكو مدريد على طريقة 4-4-2 بتشكيلة تضم حارس المرمى يان أوبلاك وأمامه رباعي خط الدفاع ستيفان سافيتش وفيليبي وسيمي فرساليكو وراينيلدو.

ويقود خط الوسط كوكي وبجواره جيوفري كوندوجبيا وعلى الأطراف ماركوس يورينتي ويانيك كاراسكو مع ثنائي الهجوم جواو فيليكس ولويس سواريز.

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندرلييج البلجيكي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المواجهة بين السيتي وأتلتيكو مدريد تحمل العديد من الصراعات التكتيكية وعلى رأسها صراع وسط الملعب في ظل قوة السيتي خاصة في الاستحواذ.

وأشار إلى أن خبرة لويس سواريز، وأيضا قدرات غريزمان وجواو فيليكس تبقى أهم أسلحة أتلتيكو مدريد، موضحا أن مانشستر سيتي لديه العديد من الأسلحة الهجومية وخاصة محرز وغريليش.