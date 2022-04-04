دوري أبطال أوروبا.. لماذا يفرط غوارديولا في التفكير ويخرج بـ"خطط ساذجة"؟

اعترف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالإفراط في التفكير والخروج ”بخطط ساذجة“ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه لن يستعد بشكل مختلف لمواجهة أتليتيكو مدريد في دور الثمانية يوم الثلاثاء.

ولم يحرز غوارديولا، المتوج بدوري الأبطال مرتين مع برشلونة، اللقب القاري في 11 عاما، وعادة ما يخسر بسبب الاعتماد على أسلوب خططي غير معتاد أو تشكيلة أساسية مفاجئة.

وقال غوارديولا للصحفيين اليوم الإثنين: ”في دوري الأبطال دائما ما أفرط في التفكير.. في خطط جديدة وغدا سترون واحدة جديدة، أفرط في التفكير كثيرا ولهذا السبب أملك نتائج مميزة جدا في دوري الأبطال“.

وأضاف مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق: ”من الممل أن ألعب دائما بنفس الطريقة، إذا كان الناس تعتقد أني سألعب أمام أتليتيكو وليفربول بنفس الطريقة، فإني لا أحب ذلك“.

وتابع: ”الأوقات مختلفة، واللاعبون مختلفون وشخصياتهم مختلفة، لهذا السبب أفرط في التفكير وأخرج بخطط ساذجة، الليلة سأنتظر الإلهام وسأخرج بخطط رائعة غدا“.

وسيلعب سيتي أمام تشكيلة أتلتيكو التي أطاحت بمانشستر يونايتد من الدور السابق في دوري الأبطال، وأكد غوارديولا على وجود ”اعتقاد خاطئ“ حول دييغو سيميوني بأنه يعتمد على طرق دفاعية فقط.

وقال غوارديولا: ”إنه يلعب بطريقة هجومية أكبر مما يعتقد البعض، إنه لا يحب المخاطرة في بناء الهجمة، لكنه يملك الإمكانات في الثلث الأخير“.

وكرر برناردو سيلفا لاعب الوسط كلمات مدربه وأشاد بتنظيم حامل لقب الدوري الإسباني في أرضية الملعب.

وقال سيلفا: ”لا نعرف ما يمكن توقعه سواء سيضغط المنافس بشكل متقدم أم سينتظر في الخلف، نعرف أن المنافس سيلعب بشراسة ولن يمنحنا مساحات. ستكون مباراة صعبة ولن تكون مباراة مفتوحة“.

وأضاف: ”إنه فريق يلعب بتنافسية وبتنظيم وبأسلوب لعب محدد، لم تكن الأمور سهلة على يونايتد (في دور الستة عشر) أو علي ليفربول منذ عامين، لن تكون الأمور سهلة علينا، لكن إذا نفذنا خطة بيب سننجح“.