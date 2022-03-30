كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة للسيدات في كامب نو يحطم عدة أرقام قياسية

ضرب فريق السيدات في برشلونة عصفورين بحجر واحد، عقب فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، وتحقيق رقم قياسي تاريخي في الحضور الجماهيري في كامب نو بلغ 91.553 متفرجا.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية إن هذا الرقم تجاوز عدد الجماهير التي حضرت نهائي كأس العالم 1999 عندما كان في روز بول في باسادينا (لوس أنجلوس) بالولايات المتحدة الأمريكية، عندما شاهد مباراة أمريكا والصين 90195 متفرجا.

وسط حضور تاريخي للجماهير (91.553) سيدات برشلونة يكررون فوزهن على سيدات ريال مدريد ولكن هذه المرة بخماسية مقابل هدفين في ستاد كامب نو لتصل النتيجة الإجمالية إلى فوز البرسا (8-3) .. ليتأهلن إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا pic.twitter.com/aZGzs8zj1M — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 30, 2022

واستغرق الوصول لهذا الرقم النهائي بعض الوقت، حيث كانت الجماهير لا تزال تدخل الاستاد وقد اكتمل العدد الذي حطم الرقم القياسي السابق بعد نحو 20 دقيقة من بداية المباراة، ليكتمل المشهد الرائع حينها.

وهذا لم يكن الرقم القياسي الوحيد في هذه المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء، إذ إنه من الواضح أن عدد الجماهير قد حطم كافة الأرقام القياسية، حيث أصبح أكبر حضور جماهيري يشاهد مباراة بين ناديين متجاوزا مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في 2019 على ملعب واندا متروبوليتانو (60739 متفرجًا).

وكذلك حطم الرقم القياسي للحضور الجماهيري في مباراة بدوري أبطال أوروبا للسيدات والتي كانت في نهائي نسخة 2012 بين أولمبيك ليون وفرانكفورت (50212 متفرجًا).

كما تحطم الرقم القياسي للحضور الجماهيري في الكلاسيكو، متجاوزا عدد الجماهير التي شاهدت مباراة الكلاسيكو للرجال في الكامب نو هذا الموسم، والذي بلغ عدده 86466 متفرجًا.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أيضا إن الحضور الجماهيري تجاوز الفتيات ليشمل الرجال كذلك، حيث كان يوما عائليا بامتياز ويوما تاريخيا لكرة القدم النسائية.

واصطفت طوابير السيارات من الرابعة والنصف عصرًا لدخول المدينة، وأيضًا عند بوابات الاستاد. وعلى الرغم من توقعات هطول الأمطار، إلا أن المشجعين لم يتراجعوا عن حضور المباراة.

أساطير برشلونة يُشاهدون فوز فريق السيدات على ريال مدريد بخماسية مقابل هدفين في كامب نو. تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة كتب عبر حسابه : "يوم تاريخي لكرة القدم والمجتمع". pic.twitter.com/D67N6tQxb9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 30, 2022

وحسم النادي الكتالوني تأهله إلى قبل النهائي بعد فوزه الكبير 5-2 في مباراة الإياب، وذلك بعد فوزه في الذهاب 3-1، ليتأهل الفريق الكتالوني بإجمالي نتيجة المباراتين (8-3).

وحصدت سيدات برشلونة الدوري الإسباني قبل أسبوع بسجل هائل بلا هزيمة أو تعادل، إذ حققن 75 نقطة من 25 مباراة.