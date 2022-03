نهائي دوري أبطال أوروبا قد يشهد مواجهة إنجليزية خالصة للمرة الثانية على التوالي

سيصطدم تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيان معا في حال تأهلهما إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك في تكرار لنهائي البطولة العام الماضي والذي حسمه النادي اللندني لصالحه بهدف الألماني كاي هافيرتز، بينما قد يلتقي الفائز منهما مع ليفربول في نهائي إنجليزي خالص للعام الثاني على التوالي.

ويمكن أن يتكرر هذا النهائي مرة أخرى، لكن هذه المرة في نصف النهائي، إذا نجح الفريقان في تجاوز عقبة دور الثمانية.

الفائز من مواجهة فياريال وبايرن ميونخ VS الفائز من مواجهة بنفيكا وليفربول. #إرم_سبورت #قرعة_دوري_الأبطال #دوري_أبطال_أوروبا #الدوري_الأوروبي #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/Xj7kchkMHN

قرعة نصف نهائي الأبطال الفائز من مواجهة تشيلسي وريال مدريد VS الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

وأسفرت القرعة التي أجريت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية مقر الاتحاد الأوروبي (اليويفا) عن مواجهة قوية لتشيلسي حامل اللقب أمام ريال مدريد صاحب الرقم القياسي للفوز بالبطولة 13 مرة.

ويستضيف فريق الألماني توماس توخيل في ستامفورد بريدج النادي الملكي الذي يقوده مدرب تشيلسي السابق كارلو أنشيلوتي في مباراة الذهاب قبل مباراة الإياب في سانتياغو برنابيو.

وفي المقابل أوقعت القرعة حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والمتصدر الحالي للبطولة في مواجهة حامل لقب الليغا أتلتيكو مدريد الذي أقصى مانشستر يونايتد في دور الستة عشر.

The quarter-finals are set! ✔️

What's your reaction to the draw?#UCLdraw pic.twitter.com/Je3NQHabuy

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2022