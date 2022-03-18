نهائي دوري أبطال أوروبا قد يشهد مواجهة إنجليزية خالصة للمرة الثانية على التوالي

سيصطدم تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيان معا في حال تأهلهما إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك في تكرار لنهائي البطولة العام الماضي والذي حسمه النادي اللندني لصالحه بهدف الألماني كاي هافيرتز، بينما قد يلتقي الفائز منهما مع ليفربول في نهائي إنجليزي خالص للعام الثاني على التوالي.

ويمكن أن يتكرر هذا النهائي مرة أخرى، لكن هذه المرة في نصف النهائي، إذا نجح الفريقان في تجاوز عقبة دور الثمانية.

قرعة نصف نهائي الأبطال

الفائز من مواجهة تشيلسي وريال مدريد VS الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد. الفائز من مواجهة فياريال وبايرن ميونخ VS الفائز من مواجهة بنفيكا وليفربول.#إرم_سبورت #قرعة_دوري_الأبطال #دوري_أبطال_أوروبا #الدوري_الأوروبي #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/Xj7kchkMHN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 18, 2022

وأسفرت القرعة التي أجريت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية مقر الاتحاد الأوروبي (اليويفا) عن مواجهة قوية لتشيلسي حامل اللقب أمام ريال مدريد صاحب الرقم القياسي للفوز بالبطولة 13 مرة.

ويستضيف فريق الألماني توماس توخيل في ستامفورد بريدج النادي الملكي الذي يقوده مدرب تشيلسي السابق كارلو أنشيلوتي في مباراة الذهاب قبل مباراة الإياب في سانتياغو برنابيو.

وفي المقابل أوقعت القرعة حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والمتصدر الحالي للبطولة في مواجهة حامل لقب الليغا أتلتيكو مدريد الذي أقصى مانشستر يونايتد في دور الستة عشر.

The quarter-finals are set! ✔️ What's your reaction to the draw?#UCLdraw pic.twitter.com/Je3NQHabuy — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2022

وسيستمتع سيتي أيضا بميزة خوض مباراة الذهاب على أرضه، وسيملك هذه الأفضلية مرة أخرى في نصف النهائي إذا نجح في تجاوز فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وسيلتقي الفائزان من هاتين المواجهتين في قبل النهائي لتحديد من يصل إلى النهائي في باريس.

وفاز فريق توخيل على ريال مدريد في قبل نهائي الموسم الماضي ، بالتعادل 1/1 في البرنابيو، ثم الفوز بهدفين نظيفين عبر تيمو فيرنر وميسون ماونت في ستامفورد بريدج.

وكان الفريقان قد التقيا سابقا فقط في نهائي كأس السوبر 1998، وفاز بهدف غوستافو بوييه مع البلوز ونهائي كأس الكؤوس لعام 1971 حيث رفع تشيلسي الكأس بعد فوزه 2-1 في أثينا.

اللافت للنظر أن مانشستر سيتي لم يلعب مع أتليتكو ​​مدريد من قبل.

وكان حظ ليفربول الفريق الإنجليزي الثالث في دور الثمانية موفقا، حيث يلتقي مع بنفيكا، لكنه من المرجح أن يصطدم ببايرن ميونخ في قبل النهائي وستكون مباراة الإياب في ميونخ.

وسيحصل رجال الألماني يورغن كلوب على خوض مباراة الإياب في أنفيلد، لكنه سيحرم من هذه الأفضلية في قبل النهائي ضد فياريال الإسباني أو بايرن ميونخ، لكن في حال تجاوز قبل النهائي قد يصطدم بتشيلسي أو مانشستر سيتي.

وفيما يلي موعد مباريات دور الثمانية ونصف النهائي:

مباريات ذهاب دور الثمانية: (5/6 أبريل-نيسان) :تشيلسي ضد ريال مدريد ومانشستر سيتي ضد أتلتيكو مدريد.

فياريال ضد بايرن ميونخ وبنفيكا ضد ليفربول.

مباريات إياب دور الثمانية: (12/13 أبريل/نيسان): ريال مدريد ضد تشيلسي وأتلتيكو مدريد ضد مانشستر سيتي.

بايرن ميونخ ضد فياريال وليفربول ضد بنفيكا.

مباريات ذهاب قبل النهائي: (26/27 أبريل-نيسان):

الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد مع الفائز من مواجهة تشيلسي أو ريال مدريد

الفائز من مواجهة بنفيكا وليفربول مع الفائز من مواجهة فياريال وبايرن ميونخ

مباريات إياب قبل النهائي: (3/4 مايو-آيار):

الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد و مانشستر سيتي أمام الفائز من مواجهة ريال مدريد و تشيلسي

الفائز من مواجهة ليفربول وبنفيكا مع الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وفياريال.