الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة غلطة سراي ضد برشلونة

يخرج برشلونة الإسباني لمواجهة صعبة ضد مضيفه غلطة سراي التركي مساء اليوم الخميس في جولة الإياب لدور الستة عشر ببطولة الدوري الأوروبي.

وخرج لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل دون أهداف في ملعب كامب نو وهو ما يزيد سخونة مواجهة الليلة.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة برشلونة وغلطة سراي في الدوري الأوروبي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة و٤٥ دقيقة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية على ملعب (علي سامي يان) في تركيا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم ١ بصوت المعلق حسن العيدروس.

مشوار الفريقين

سيكون الفوز طريق برشلونة وغلطة سراي للتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد التعادل في كامب نو.

ويشارك برشلونة في الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا ثم أقصى نابولي الإيطالي في الدور الفاصل بخروج المغلوب.

وخاض غلطة سراي مشوارا في اليورو ليغ بعد خروجه المبكر من دوري الأبطال على يد فينورد الهولندي.

وأطاح غلطة سراي بمنافسه سانت جونسون الاسكتلندي ثم تخطى عقبة ريندرز الدنماركي في الأدوار التمهيدية.

وتأهل غلطة سراي إلى ثمن النهائي بتصدره المجموعة الخامسة برصيد ١٢ نقطة برصيد ٣ انتصارات و ٣ تعادلات دون هزيمة.

أفكار غلطة سراي

يسعى غلطة سراي لتحقيق الفوز على حساب برشلونة من أجل استكمال المفاجأة وحسم التأهل على حساب برشلونة.

وقال دومينيك تورينت المدير الفني لفريق غلطة سراي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه يعاني الإجهاد بسبب توالي المباريات خاصة مع خوض مواجهة من العيار الثقيل في الدوري أمام بشكتاش.

وأضاف “ اللعب ضد برشلونة مختلف تماما والنتيجة التي تحققت في كامب نو يجب تقييمها بشكل واقعي، فالفريق لم يضمن شيئا ولكنه قدم مباراة كبيرة تعطيه الثقة أمام أحد أفضل ٥ فرق في العالم“.

ومن المرجح أن يعتمد غلطة سراي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى إيناكي بينا وأمامه رباعي خط الدفاع فيكتور نيلسون وماركاو وعمر عبداللاوي وباتريك فان انهولت.

ويقود خط الوسط تايلان أنتيالي وأمامه سفيان فيغولي وبركان كيتولو وعلى الأطراف كريم أكتورك أوغلو وايمري كيلينك مع المهاجم مصطفى محمد أو بافتيمبي جوميز.

أسلحة برشلونة

يتطلع برشلونة لحسم التأهل ومواصلة صحوته اللافتة مع مدربه تشافي هيرنانديز في الفترة الأخيرة.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن ”فريقه يسعى لتكرار سيناريو مواجهة نابولي والتأهل من ملعب غلطة سراي“ .

وأوضح أن لقاء كامب نو خرج بالتعادل، ولكن مواجهة الليلة ستكون حاسمة وبمثابة نهائي بالنسبة لبرشلونة، فلا بديل عن الفوز.

ومن المرجح أن يلعب برشلونة بتشكيل يضم حارس المرمى مارك تير شتيغن وأمامه رباعي خط الدفاع جيرارد بيكيه ورونالد أراوخو وسيرجي ديست وجوردي ألبا.

ويقود خط الوسط فرانكي دي يونغ وبيدري وأوسكار مينغويزا أو جافي مع ثلاثي الهجوم بيير إيمريك أوباميانغ وأداما تراوري وفران توريس.

وقال عبد الظاهر السقا مدافع جينشلر بيرليغي التركي الأسبق لـ“ إرم نيوز “ إن مواجهة برشلونة ستكون في غاية الصعوبة بالنسبة لغلطة سراي خاصة أن المباراة في تركيا؛ ما يضع الفريق التركي تحت ضغط أيضا في مواجهة جماهيره.

وأشار إلى أن برشلونة تطور مع تشافي ولكن غلطة سراي يملك عناصر مميزة خاصة في خط الوسط مع وجود مهاجمين مميزين.

وأكد أن الفريق صاحب النفس الطويل سيكون الفائز بتذكرة التأهل لربع النهائي.