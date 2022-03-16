تشيلسي يواصل صحوته ويتخطى ليل ويصعد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

واصل فريق تشيلسي صحوته وخطف بطاقة الصعود إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه ليل الفرنسي (2-1)، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ”بيار موروا“ في مدينة فيلنوف داسك الفرنسية.

وتجاوز تشيلسي مشاكله خارج الملعب ليبلغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

وكرر تشيلسي فوزه على ليل، وذلك بعد أن كان لقاء الذهاب قد انتهى بانتصار ”البلوز“ أيضا، بهدفين نظيفين، ليفوز أيضًا 2/1 في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء، في إياب دور الـ16 للبطولة.

تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله المهاجم التركي بوراك يلماز في الدقيقة 38 من ضربة جزاء.

وهيمن ليل بطل فرنسا على اللعب لفترات طويلة وافتتح التسجيل عن طريق بوراك يلماظ من ركلة جزاء في الشوط الأول، لكنه افتقد الدقة أمام المرمى ودفع ثمنا غاليا لافتقاره إلى التركيز.

ورد الفريق اللندني بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من المهاجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 45، ثم عن طريق المدافع الإسباني سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة 71.

وأظهر تشيلسي، الذي يعمل بموجب ترخيص خاص من الحكومة البريطانية تسبب في الحد من إنفاقه وأثر على سير العمل بالنادي، الكثير من التماسك ليتأهل بسهولة إلى دور الثمانية.

وبات تشيلسي الممثل الثالث للأندية الإنجليزية في دور الثمانية بالبطولة، بعد مانشستر سيتي، منافسه في نهائي النسخة الماضية للمسابقة، وليفربول الذي يمتلك 6 ألقاب في البطولة.

ويعيش تشيلسي حالة من الارتباك والضبابية التي تحيط بمستقبله في الفترة الأخيرة في ظل العقوبات ،التي فرضتها الحكومة البريطانية على مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش وتجميد ممتلكاته على خلفية أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.