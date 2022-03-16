مانشستر يونايتد سيحدد ويعاقب الجماهير التي استهدفت سيميوني بالزجاجات

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، أنه سيحدد هوية الجماهير التي ألقت مقذوفات على دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، عقب مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يواجه المذنبون عقوبة الإيقاف لمدة ثلاث سنوات.

وركض سيميوني نحو نفق الملعب عقب فترة قصيرة من فوز أتلتيكو مدريد 1-صفر على يونايتد في أولد ترافورد، أمس الثلاثاء، ليتأهل إلى دور الثمانية بنتيجة إجمالية 2-1، بينما ألقت الجماهير العديد من الزجاجات والمقذوفات من المدرجات، لكنها أخطأت المدرب الأرجنتيني بمسافة قصيرة.

وقال المتحدث باسم النادي لوكالة رويترز: ”نراجع لقطات كاميرات المراقبة لتحديد هوية المسؤولين عن إلقاء الزجاجات. إلقاء أي مقذوفات على الملعب مخالف للقواعد ويُعرض المذنب لعقوبة الإيقاف لمدة ثلاث سنوات“.

وقد يتعرض يونايتد لعقوبة من الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا)، حيث من المحتمل أن يكتب مراقب المباراة هذه الواقعة في تقريره.

United fans threw their drinks at Simeone 😳 (via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/JEoYFcfvol — B/R Football (@brfootball) March 15, 2022

وأمطرت جماهير مانشستر يونايتد دييغو بابلو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد بالمقذوفات وزجاجات المياه أثناء خروجه سريعا من ملعب أولد ترافورد، بعدما قاد فريقه للفوز على النادي الإنجليزي والتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وأثناء خروجه من الملعب مسرعا عقب صافرة النهاية مباشرة نحو نفق اللاعبين، مر سيميوني على مدرجات جماهير مانشستر يونايتد ليتعرض للضرب بالمقذوفات المختلفة التي ارتطمت بوجهه وجسده.

وأطاح حامل لقب الليغا بمانشستر يونايتد من دوري الأبطال وتأهل إلى دور الثمانية، بعد أن سجل له البرازيلي رينان لودي بضربة رأس في الدقيقة الـ 41 ليفوز 1-صفر في استاد أولد ترافورد يوم الثلاثاء، وينتصر 2-1 في النتيجة الإجمالية.