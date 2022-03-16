رئيس أتلتيكو مدريد يتوعد ريال مدريد: أريدهم في نهائي دوري أبطال أوروبا و"الثالثة ثابتة"

تمنى إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد عدم مواجهة جاره ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مفضلا أن يلتقيا في النهائي لمنح فريقه فرصة ثالثة للتتويج باللقب أمام جاره الذي حرمه مرتين من لقبه الأول في نسختي 2014 و2016.

وتأهل أتلتيكو مدريد لربع النهائي بعد لقاء بطولي في أولد ترافورد حيث فاز في إياب دور الـ 16 بنتيجة 1-0، وكان الفريقان تعادلا ذهابا 1-1 في مدريد، بينما حقق ريال مدريد الأسبوع الماضي ريمونتادا تاريخية أمام باريس سان جيرمان بعد خسارته ذهابا 1-0 في باريس وتأخره في النتيجة في ملعبه في الشوط الأول 1-0، ليقلب كل المعطيات في الشوط الثاني بهاتريك لنجمه وعميده الفرنسي كريم بنزيمة ويفوز 3-1 و3-2 بمجموع اللقاءين.

وقال إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد بعد تأهل فريقه :“ أفضل مواجهة ريال مدريد في النهائي، دعونا نرى إن كانت الثالثة هي الثابتة، إذا لعبنا ربع النهائي سأحترم القرعة، المهم أن هناك فرقا إسبانية في القرعة، وإن حدث ذلك فليس هناك حظ. أتخيل أنه كانت هناك العديد من الصدف التي واجهنا فيها بعضنا البعض في ربع النهائي ونصف النهائي. لدينا بالفعل الكثير من الخبرة في هذا المجال“.

وكان لقاء مانشستر يونايتد هو اللقاء رقم 1000 للرئيس إنريكي سيريزو واعترف أنه شعر بالتوتر وقال :“ إنها المباراة الوحيدة في آخر 20 دقيقة التي شعرت خلالها بالتوتر من بين آلاف اللقاءات التي كنت خلالها في أتلتيكو مدريد، هذه هي المرة الأسوأ التي أخوض فيها مباراة“.

ويعتبر ريال مدريد حصانا أسود لجاره أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة، فقد هزمه في نهائي 2014 بنتيجة 4-1 بعد شوطين إضافيين وأخرجه من ربع نهائي نسخة 2015 بنتيجة 1-0 بمجموع اللقاءين ثم هزمه في نهائي نسخة 2016 بضربات الترجيح قبل أن يخرجه من نصف نهائي نسخة 2017 بنتيجة 4-2 في مجموع اللقاءين.

ويبحث أتلتيكو مدريد عن لقبه الأول في المسابقة، وقد خسر 3 مرات في النهائي، الأولى أمام بايرن ميونخ الألماني في نسخة 1974 ومرتين أمام ريال مدريد.