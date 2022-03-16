4 أرقام قياسية "سلبية" لكريستيانو رونالدو بعد خروج مانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا

خرج مانشستر يونايتد من دور 16 لدوري أبطال أوروبا بعد خسارته إيابا 1-0 في ملعبه أولد ترافورد و2-1 بمجموع اللقاءين ليغادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المسابقة ويلحق بغريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي غادر رفقة فريقه باريس سان جيرمان على يد ريال مدريد.

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بخروجه من دور 16 أرقام سلبية لم يسجلها طيلة مسيرته في دوري أبطال أوروبا والذي يعتبر أبرز لاعبيها وملك أرقامها القياسية.

ولأول مرة في تاريخه يخرج النجم البرتغالي للمرة الثالثة على التوالي من دور 16 لدوري أبطال أوروبا حيث خرج في نسختي 2019-2020 و2020-2021 رفقة يوفنتوس أمام أولمبيك ليون الفرنسي ثم بورتو البرتغالي.

كما فشل النجم البرتغالي في التسجيل خلال النسختين الأخيرتين في دور 16 ولم يسجل أي هدف خلال إقصاء يوفنتوس أمام بورتو الموسم الماضي وهذا الموسم أمام أتلتيكو مدريد.

وبخروج مانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا وفشله سابقا في كأس رابطة المحترفين وخروجه من كأس الإتحاد الإنجليزي وابتعاده بفارق 20 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يكون كريستيانو رونالدو في طريقه لموسم دون ألقاب للمرة الأولى في مسيرته منذ 16 سنة.

وخلال اللقاء فشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسديد أي كرة على مرمى المنافس وكان آخر مرة يفشل فيها النجم البرتغالي في التسديد أمام برشلونة سنة 2011 خلال نصف نهائي دوري أبطال أوروبا علما أنها المرة الثالثة في مسيرته كلها في دوري أبطال أوروبا يفشل في التسديد وكانت الأولى أمام باناثينايكوس اليوناني في دوري المجموعات سنة 2003.

ويعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 141 هدف وأكثر من شارك 187 لقاء وأكثر من صنع أهدافا ب42 تمريرة حاسمة وأكثر اللاعبين فوزا في تاريخ المسابقة.

كما توج كريستيانو رونالدو ب5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا 4 منها مع ريال مدريد ولقب مع مانشستر يونايتد وهو الأكثر فوزا باللقب في إسمها الجديد والثاني خلف أسطورة ريال مدريد الراحل خينتو في كل تاريخها.

من جهة أخرى تمكن الأرجنتيني دييغو سيميوني من تجاوز فريق يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا بعدما فشل أمامه 5 مرات سابقة 4 ضد ريال مدريد منها مرتين في النهائي وواحدة أمام يوفنتوس.