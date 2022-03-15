أتلتيكو مدريد يطيح بمانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا

أطاح أتلتيكو مدريد الإسباني بمضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه عليه 1 / صفر، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

وسجل رينان لودي هدف المباراة الوحيد لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 41.

ومن إحدى هجمات أتليتيكو المرتدة المميزة، مرر جواو فيلكس بلمسة ذكية إلى أنطوان جريزمان الذي أرسل كرة عرضية حولها لودي إلى الشباك برأسه عند القائم البعيد.

وجاء الهدف عكس سير اللعب حيث صنع يونايتد الفرص الأخطر، رغم أن فيلكس سجل هدفا قبل ذلك لكنه أُلغي بداعي التسلل لصالح الفريق الزائر.

وتقدم يونايتد للهجوم بعد الاستراحة بحثا عن هدف التعادل لكن هجماته كانت عشوائية وصمد دفاع الفريق الإسباني الصلب ليخرج منتصرا ويبلغ دور الثمانية.

ونجح أتلتيكو مدريد في التأهل مستفيدا من تفوقه 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى لقاء الذهاب في مدريد بالتعادل 1 / 1، ليبلغ فريق العاصمة الإسبانية دور الثمانية.