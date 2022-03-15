مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد: سيميوني ينسى لوحة خطط المباراة في أولد ترافورد

تعرض فريق أتلتيكو مدريد لموقف محرج قبل مواجهة مانشستر يونايتد في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا بعدما نسي الطاقم الفني للفريق لوحة خطط وتكتيك اللقاء في الملعب إثر نهاية تدريباته مساء الإثنين .

وأنهى فريق أتلتيكو مدريد تدريباته على أرض ملعب أولد ترافورد مساء الإثنين وجمع أمتعته ليغادر الملعب نحو الفندق وحين تفريخ الأمتعة اكتشفوا أنهم نسوا اللوحة التي يضع عليها الطاقم الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني خطط وتكتيك اللقاء في الملعب.

وطلب عضو من الطاقم الفني العودة بسرعة للملعب وعاد بالفعل لكن صحيفة “ ذا صن “ أكدت أنه لم يجد اللوحة .

الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا https://t.co/9Ek3ZzDsbR pic.twitter.com/3akhA2fPco — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 15, 2022

ولا يعرف إن كان عمال ملعب أولد ترافورد أثناء تنظيف الملعب وغرف الملابس بعد مغادرة أتلتيكو مدريد قد وجدوا اللوحة وقدموها للألماني رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد.

وتعادل الفريقان ذهابا في مدريد 1-1 ويعتبر لقاء الإياب حاسما لتأهل أحدهما لربع النهائي حيث يحتاجان للفوز بأي نتيجة للتأهل.

ومع التعادل في الذهاب فإن لوحة خطط أتلتيكو مدريد وتكتيك المدرب دييغو سيميوني قد تكون مفيدة لمدرب مانشستر يونايتد الذي يبحث عن تجاوز منافسه في اللقاء.

وطالب الألماني رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد من الجماهير دعم الفريق الليلة في أولد ترافورد مؤكدا على دورها المهم في اللقاء لتجاوز منافسه الإسباني

وقال رالف رانجنيك: ”هذه هي الليالي التي نحتاجها لإظهار أفضل جانب لدينا وتقديم أفضل ما لدينا“

وأضاف: ”لقد وقفت على خط التماس في أولد ترافورد كمدرب للفريق المنافس عندما تغلب يونايتد على شالكه في الدور نصف النهائي في عام 2011، لذلك أعرف مدى تأثير الأجواء هنا. الليلة، آمل أن نتمكن جميعًا من دفع بعضنا بعضا والوصول إلى دور ربع النهائي“.