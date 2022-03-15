الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب (أولد ترافورد) الذي يستضيف الموقعة الكروية المرتقبة التي تجمع بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في جولة الإياب لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام أيضا، الليلة، مواجهة آخرى في نفس المرحلة، وتجمع بين أياكس الهولندي وضيفه بنفيكا البرتغالي.

وتأهلت 4 فرق وهي ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي بشكل رسمي إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (أولد ترافورد) في الساعة الحادية عشر مساء، اليوم الثلاثاء، بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق رؤوف خليف.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل منهما وهو ما يعني صعود الفريق الفائز مباشرة إلى ربع النهائي ويقود التعادل اللقاء للوقت الإضافي.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في الدور الثاني لبطولة كأس الكؤوس الأوروبية العام 1991، وصعد أتلتيكو مدريد بفوزه بنتيجة 3-0، وتعادله في إنجلترا بنتيجة 1-1.

وتجدد الموعد في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال بالنسخة الحالية، وتعادلا بنتيجة 1-1 على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد.. سيميوني يطالب لاعبيه اللعب بشراسة https://t.co/BYEUXEVLKg pic.twitter.com/ecvVK1XU8g — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 14, 2022

رانجينك.. وانتفاضة رونالدو

يأمل مانشستر يونايتد التأهل إلى ربع النهائي ومواصلة مشواره الأوروبي بقيادة مدربه الألماني المؤقت رالف رانجينك، والاستفادة من انتفاضة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الشباك الذي سجل هاتريك في آخر مباراة للفريق ضد توتنهام بالدوري.

وقال رانجينك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه في أتم الجاهزية، ولا يغيب سوى لوك شاو، مؤكدا أن مانشستر يونايتد سيقاتل لعبور عقبة أتلتيكو مدريد أحد أقوى وأصعب المنافسين بدوري الأبطال.

وأشاد المدرب الألماني بنجمه كريستيانو رونالدو الذي يُعد نموذجا للاعبين المقاتلين، ولديه جاهزية بدنية ويحافظ على مردوده.

ومن المنتظر أن يعتمد مانشستر يونايتد على تشكيلة تضم حارس المرمى دافيد دي خيا وأمامه رباعي خط الدفاع رافايل فاران وهاري ماجواير ودييجو دالوت ولوك شاو.

ويقود خط الوسط سكوت ماكتموناي وبجواره بول بوجبا وبرونو فرنانديز، مع ثلاثي الهجوم جادون سانشو وماركوس راشفورد وكريستيانو رونالدو.

أوراق أتلتيكو مدريد

يسعى أتلتيكو مدريد أيضا للظفر ببطاقة التأهل إلى ربع النهائي على حساب مانشستر يونايتد، خاصة مع إلغاء قاعدة التسجيل داخل الأرض؛ وهو ما يجعل الفوز معيار التأهل في لقاء الليلة.

وقال دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه يعلم مدى قوة وأهمية هذه المواجهة، فهناك مباراة مشتعلة ومثيرة بين الفريقين على بطاقة التأهل.

وأشار إلى أن فريقه سيلعب بكل قوة، والجميع جاهز ومتحمس لهذه المواجهة من أجل بلوغ ربع النهائي.

ويغيب عن أتلتيكو مدريد بعض نجومه، على رأسهم يانيك كاراسكو للإيقاف، وجيوفري كوندوجبيا وسيمي فرساليكو ودانييل واس وتوماس ليمار وماتيوس كوينها وماريو هيرموسو.

ويقود تشكيلة أتلتيكو مدريد حارس المرمى يان أوبلاك، وأمامه ثلاثي خط الدفاع فيليبي وستيفان سافيتش وراينيلودو.

ويقود خط الوسط كوكي وبجواره رودريجو دي باول وأندير هيريرا ويمينا ماركوس يورينتي ويسارا رينان لودي، وفي الهجوم أنطوان جريزمان وجواو فيلكس.

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندرد لييج البلجيكي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المواجهة متكافئة بين مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، مؤكدا أن الفريق الأكثر تركيزا في الجوانب الدفاعية والأفضل استغلالا للمحاولات على مرمى المنافسين سيخرج فائزا.

وأشار إلى أن هجوم أتلتيكو مدريد سريع ولديه قدرات مميزة مثل جريزمان وجواو فيليكس ولويس سواريز، مؤكدا أن وجود رونالدو سيزيد قوة هجوم مانشستر يونايتد ويمنح فريقه الثقة في الجانب الهجومي.