مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد.. سيميوني يطالب لاعبيه اللعب بشراسة

يريد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد من فريقه الأداء بقوة وشراسة أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء والتأهل لدور الثمانية.

وصنع أتلتيكو مدريد العديد من الفرص في مباراة الذهاب الشهر الماضي، لكنه تعادل 1/1 في مدريد بعدما نجح مانشستر يونايتد في التسجيل من تسديدته الوحيدة على المرمى.

رانجنيك: سنرى إن كان كريستيانو رونالدو سيسجل ثلاثة أهداف ضد أتلتيكو مدريد https://t.co/0tpzKKa8Yr pic.twitter.com/R53hjs23tv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 14, 2022

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: ”ستكون مباراة قوية في إستاد رائع، سيتعين علينا إيجاد أفضل طريقة لمواجهتهم حسب تطور المباراة، في مباراة كهذه، الإستراتيجية يمكن أن تتبدل“.

وأضاف: ”ينبغي أن يصنع اللعب ونهيمن على المباراة، والأداء بشراسة والضغط بشدة الذي نجيده جيدا“.

ويأمل مانشستر يونايتد أن ينجح كريستيانو رونالدو في تكرار أدائه عندما سجل ثلاثة أهداف في الفوز على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي، بينما وضع سيميوني ثقته في المهاجم البرتغالي الشاب جواو فيلكس الذي سجل خمسة أهداف في آخر خمس مباريات في كافة المسابقات.

جواو فيلكس يضع أتلتيكو مدريد في المقدمة برأسية ممتازة في شباك مانشستر يونايتد. الجميع ينتظر رد البرتغالي الآخر كريستيانو رونالدو #UCL #مانشستر_يونايتد #أتلتيكو_مدريد_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/lF1E43X6P7 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 23, 2022

وقال المدرب الأرجنتيني عن فيلكس: ”إنه يؤدي بشكل رائع، وبمتعة وحماس، فيلكس مهم للغاية كلاعب لكن الأهم ما يقوم به للفريق، إنه يملك ما يحتاجه فريقنا“.

ويتمتع فريق المدرب سيميوني بخبرة سابقة في الفوز على الأندية الإنجليزية، حيث تفوق على ليفربول وتشيلسي، لكن المدرب الأرجنتيني يصر على هذه الانتصارات لن تؤثر على مباراة الغد.

وأضاف: ”كل مباراة مختلفة عن الأخرى، حقا لعبنا وتفوقنا على أندية إنجليزية على أرضها في الماضي، لكننا ندرك قوة وأهمية الفريق (المنافس) أمام جماهيره وأجواء ملعبه“.

🔘 كريستيانو رونالدو يظهر احترامًا كبيرًا لشعار نادي أتلتيكو مدريد، رونالدو وأثناء خروجه من الملعب عدل مساره حينما وجد شعار النادي مواجها له، ليتجنب دهسه أثناء الذهب لغرف خلع الملابس. pic.twitter.com/46WcNzWmSo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 4, 2022

سجل رونالدو

ويملك كريستاينو رونالدو سجلا مميزا خلال مواجهته أمام أتلتيكو مدريد مع ريال مدريد ويوفنتوس.

وحسب موقع ”transfermarkt“ فإن رونالدو خاض 36 مباراة أمام أتلتيكو مدريد في مختلف المسابقات، حقق الفوز 17 مرة، وتعادل 10 مرات، وخسر 9 مرات.

ووفقا للموقع نفسه، فقد سجل رونالدو 25 هدفا في شباك أتلتيكو مدريد، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا فقط لعب رونالدو 11 مرة أمام أتلتيكو مدريد، فاز في 6 منها، مقابل 3 تعادلات وخسر مرتين، وسجل 7 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.