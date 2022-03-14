رانجنيك: سنرى إن كان كريستيانو رونالدو سيسجل ثلاثة أهداف ضد أتلتيكو مدريد

يأمل رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد في أن يكرر كريستيانو رونالدو مستواه المتميز مطلع الأسبوع، عند مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدا الثلاثاء.

وعاد مهاجم البرتغال المخضرم من إصابة بالفخذ وسجل ثلاثية في الفوز على توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، ليحطم الرقم القياسي لأكثر لاعب محترف تسجيلا للأهداف في التاريخ برصيد 807 أهداف.

الأسطورة كريستيانو رونالدو يتخطى جوزيف بيكان ويصبح هداف كرة القدم عبر تاريخها ب 806 هدف.#مانشستر_يونايتد_توتنهام #CR7𓃵 pic.twitter.com/7FrqoFngSm — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 12, 2022

ويستضيف مانشستر يونايتد مباراة إياب دور الـ16 عقب التعادل 1/1 في مدريد، وقال رانجنيك إنه لا توجد مخاوف من تعثر رونالدو (37 عاما) بعد الجهد البدني أمام توتنهام.

وأبلغ المدرب المؤقت مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين: ”مستواه بشكل عام كان جيدا إن لم يكن رائعا، وهذا ما نأمل أن نشاهده مساء الغد“.

وأضاف: ”لست قلقا من عدم قدرته على التعافي، فهو شخص يعتني بنفسه دائما وبجسده ويعرف ما يتوجب فعله“.

وتابع: ”إن كان يمكنه تسجيل ثلاثية أخرى، سنرى ذلك. ليس سهلا تسجيل ثلاثة أهداف أمام هذا الفريق على الإطلاق“.

يقولون بأنه أسوأ مواسمه في كرة القدم كريستيانو رونالدو سجل "12" هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم .. فقط محمد صلاح سجل أهدافا أكثر منه في البريميرليغ "20" هدفا pic.twitter.com/A3J68miroS — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 13, 2022

وسجل أنطوني إيلانغا جناح مانشستر يونايتد هدفا في الدقيقة 80، ليلغي التقدم المبكر لأتلتيكو عبر جواو فيلكس في مباراة الذهاب، وشدد رانجنيك على حاجة فريقه للعب بتركيز أكبر في أولد ترافورد لتجنب لعب دور المطارِد مجددا.

وواصل: ”شاهدنا في الشوط الأول في مدريد ما لا يجب فعله، وتحدثنا عن هذا بالأمس واليوم عند التحضير لمباراة الغد“.

وأتم: ”أمامنا فرصة رائعة لنكون ضمن أفضل ثمانية فرق في أوروبا وهذا ما نسعى لتحقيقه. من المهم ألا نستقبل هدفا في البداية وأن نفتتح نحن التسجيل“.

فارس عوض تعليقًا على تألق كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد أمام توتنهام: الفريق الذي لا ينجح بوجوده لن ينجح بنفس الاسماء في غيابه أبدا pic.twitter.com/vgG6vdGdwe — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 12, 2022

أفضل هداف

وأصبح كريستيانو رونالدو بالأهداف الثلاثة التي سجلها في شباك توتنهام هوتسبير أفضل هداف في التاريخ بـ807 أهداف، ليتجاوز 805 سجلها جوزيف بيكان.

وافتتح البرتغالي سجله التهديفي بتسديدة سجلها من 30 مترا على مرمى هوغو لوريس، واستغل بعد ذلك تمريرة جيدة من جيدون سانشو لتسجيل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد، قبل أن يضيف الهدف الثالث الذي منح الفوز لفريقه.

وعادل كريستيانو بالهدف الأول بيكان وتجاوزه بالهدف الثاني، وفقاً لبيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

وسجل كريستيانو على مدار مسيرته خمسة أهداف مع سبورتنغ البرتغالي، و135 مع مانشستر يونايتد، و450 مع ريال مدريد، و101 مع يوفنتوس، و115 مع المنتخب البرتغالي.

وبهدفيه في شباك توتنهام، أصبح كريستيانو أيضاً رابع أفضل هداف ليونايتد في البريميرلييغ متعادل بـ95 هدفاً مع رود فان نيستلروي، بعد بول سكولز (107)، وريان غيغز (109)، وواين روني (183).