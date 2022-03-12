ألتراس باريس سان جيرمان يطالب برحيل ناصر الخليفي

أصدرت مجموعة ألتراس فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بيانا تطالب خلاله بالتغيير بعد الخروج من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، حيث كان رحيل الرئيس القطري ناصر الخليفي أبرز مطالب مجموعة المشجعين.

وجاء في بيان ألتراس باريس سان جيرمان، الذي أصدروه اليوم السبت: ”وضع النادي الآن يتطلب إعادة تنظيم كاملة على جميع المستويات والحضور اليومي لرئيسه، ليس لدينا ذاكرة قصيرة ونعرف ما قدمه ناصر الخليفي لعودة الفريق، وما وصل إليه، لا يوجد أي شيء شخصي في البيان، لكن من الواضح بأنه ليس الشخص المناسب من أجل تحمل مسؤولية إدارة النادي“.

وأضاف بيان جماهير الفريق الباريسي: ”باريس سان جيرمان يستحق الأشخاص الذين يخدمونه وليس يستخدمونه“.

ويستضيف باريس سان جيرمان، يوم الأحد، فريق بوردو في الدوري الفرنسي، وطالبت مجموعة ألتراس الفريق باستغلال اللقاء للاحتجاج، وكتبت في بيانها: ”أمام بوردو يوم الأحد سنعبر عن استيائنا، ونطالب جميع عشاق الفريق بأن نتحد في أفعالنا دون عنف“.

وفشل باريس سان جيرمان، رغم إنفاق أموال طائلة في سوق الانتقالات، وجلب لاعبين بمبالغ خيالية ورواتب عالية، في تحقيق حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وكان أفضل إنجاز بلوغه نهائي نسخة 2020، حيث خسر أمام بايرن ميونخ، وخرج من نصف نهائي النسخة الماضية أمام مانشستر سيتي.

كما خرج الفريق هذا الموسم أمام نيس من دور الـ16 لكأس فرنسا، ويبقى أمام الفريق لقب الدوري الفرنسي، حيث يتصدر الترتيب بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه.

وتشير عدة تقارير لتغييرات كبيرة منتظرة في الفريق الصيف المقبل، من بينها رحيل المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو ومجموعة من نجوم الفريق، لكن الإدارة تحاول بقوة الإبقاء على نجم الفريق الأول هذا الموسم الفرنسي كيليان مبابي الذي بدوره أصبح قريبا من التوقيع لريال مدريد في صفقة انتقال حرة.

وبحسب صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، فإن رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي غير وارد رغم أن مردوده في الملعب كان محبطا، إلا أنه بدأ يتأقلم مع الأجواء ويمتلك عاما آخر في عقده مع خيار التمديد.

ومع اقتراب كأس العالم في نهاية العام الجاري، يركز ميسي على المنافسة وقد قدم له باريس سان جيرمان بيئة رفيعة المستوى للاستعداد لها.

الأرجنتيني البالغ 34 عاما خاض الموسم الجاري 25 مباراة، سجل 7 وصنع 11 هدفا في جميع المسابقات مع باريس.

وأضاف التقرير أن البرازيلي نيمار داسيلفا في نفس الحالة الذهنية ولم يُبد أي رغبة في الرحيل.

وأوضح التقرير أن إمكانية رحيل الثنائي صعبة للغاية في ظل العقود والرواتب المرتفعة التي يحصلان عليها في باريس حاليا.

وكان نيمار قد جدد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025 براتب يصل إلى 30 مليون يورو صافي من الضرائب.

وسجل نيمار الموسم الحالي 4 أهداف وصنع 5 في 19 مباراة بكل المسابقات.