قدم لهم نبيذًا رخيصًا.. بيريز استهان بناصر الخليفي ووفد باريس سان جيرمان

قالت صحيفة ”لا روببليكا“ الإيطالية إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أهان نظيره ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، والوفد المرافق له، عندما قدَّم لهم نبيذًا رخيصًا خلال مأدبة الغذاء التي سبقت لقاء الفريقين في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في سانتياغو برنابيو.

وسبق انتصار ريال مدريد في الملعب بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتأهل إلى دور الثمانية، صفعة مدوية من بيريز إلى ”الخليفي“ خلال مأدبة الغذاء التي أقامها النادي الملكي لضيفه الفرنسي.

وكشفت الصحيفة أن رئيس ريال مدريد في غداء ما قبل المباراة جلس إلى جوار ”الخليفي“ على طاولة واحدة في مطعم Zalacaín الشهير في مدريد، وهو المطعم الأول الذي حصل على أعلى تقدير من النجوم في 1987.

وكانت جائحة كوفيد-19 قد أجبرت المطعم على الإغلاق، لكن أعيد افتتاحه الآن بشكل كبير، واختاره فلورنتينو لاستقبال الخليفي، وليوناردو، ورفاقهما.

وأثناء الغداء، اختار بيريز زجاجتين من النبيذ تبلغ تكلفة كل منهما 9 يورو ليتناولهما الحضور أثناء الغداء، ولم يلمس ”الخليفي“ أي منهما لأنه مسلم ولا يشرب الكحول، لكن جميع أعضاء وفد باريس سان جيرمان كانوا يرون أنهم يستحقون أفضل من ذلك من بيريز.

وسجل كريم بنزيما ”هاتريك“ في الشوط الثاني ليقود ريال مدريد لتحويل تأخره إلى فوز 3-1 على باريس سان جيرمان في سانتياغو برنابيو، والصعود لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بنتيجة إجمالية 3-2، يوم الأربعاء الماضي.

وخسر النادي الفرنسي رغم ما يملكه من لاعبين كبار، مثل: ليونيل ميسي، ونيمار، وكيليان مبابي، ناهيك عن كل النجوم الآخرين الذين تضمهم تشكيلة المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وأنفقت قطر ما يقرب من مليار ونصف المليار يورو لشراء لاعبين، منذ العام 2011، معتقدة أنه بهذه الطريقة يمكنها أيضًا شراء الألقاب أو بتعبير أدق لقب دوري أبطال أوروبا.

وأظهر فريق باريس سان جيرمان مرة أخرى أن هناك أشياء لا يمكن شراؤها من السوق، أشياء تتجاوز وضع اللاعبين معًا كملصقات، مثل: التاريخ، والتقاليد، والقدرة على التنفس بقوة.

وريال مدريد هو النادي الأكثر تتويجًا باللقب القاري برصيد 13 لقبًا يليه ميلان الإيطالي في المركز الثاني بسبعة ألقاب، بينما لا يملك باريس سان جيرمان أي لقب قاري، وسيبقى كذلك.

ونزل ”الخليفي“ إلى غرفة خلع الملابس للحكام بعد مباراة الذهاب في باريس ليطلب تفسيرات من الحكام، لكن التوتر ازداد عندما تأكد خروج باريس سان جيرمان من أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا في مباراة الإياب في استاد سانتياغو برنابيو.

وصرخ ”الخليفي، عندما كان أمام غرفة الحكام في البرنابيو بعد الهزيمة، وهدد أحد موظفي الفريق الملكي، وهو يصرخ: ”سأقتلك“ نظرًا لأنه كان يصور الواقعة لإرسالها إلى الاتحاد الأوروبي (اليويفا) الذي طلب بالفعل التعرف على ما جرى من أحداث عقب المباراة.

وبناءً على هذه التصرفات فتح (اليويفا) تحقيقًا انضباطيًا مع رئيس باريس سان جيرمان، ومن المتوقع تعرضه لعقوبات.