تقرير: بوكيتينو لن يكون مدربا لباريس سان جيرمان الموسم المقبل

أكدت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان لن يبقى مع الفريق الموسم المقبل.

ويمتد عقد بوكيتينو مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2023 لكن الخسارة 1/3 أمام ريال مدريد والخروج من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ستكون مكلفة للمدرب الأرجنتيني، وفقا لما ذكره موقع ”le10sport“.

كريم بنزيما يحصل على هدية لا تنسى بعد "الهاتريك" https://t.co/y0cOzXYuAD pic.twitter.com/nDwGJ0KAHd — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 10, 2022

وأبرم باريس سان جيرمان صفقات مميزة في السوق الصيفي بالتعاقد مع ليونيل ميسي وسيرجيو راموس وجیانلوئیجی دوناروما وجورجينيو فينالدوم وجميعها صفقات مجانية، إلى جانب أشرف حكيمي مقابل 60 مليون يورو من إنتر ميلان.

ورغم الفوز ذهابا 1/0 على ملعبه وتقدمه 1/0 أيضا في مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو بفضل هدفي كيليان مبابي لكن باريس سان جيرمان تلقى 3 أهداف ”هاتريك“ في نحو 21 دقيقة من كريم بنزيما ليودع دوري أبطال أوروبا.

وقال الموقع إنه بعد خسارة باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد 2/3 بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب فإن مستقبل ماوريسيو بوكيتينو على مقاعد البدلاء لم يعد موضع شك.

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وأوضح أن بوكيتينو تخيل بالفعل مستقبله بعيدًا عن باريس سان جيرمان بعد عدة أشهر، ونقل عن جوليان لورينز، صحفي شبكة ”ESPN“ أن المدرب الأرجنتيني لن يكون مع الفريق الموسم المقبل وسيتجه إلى مانشستر يونايتد.

وقال جوليان لورينز ”بوكيتينو لن يكون مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل، يمكنني أن أقول ذلك، إلا إذا لم يتمكنوا من إحضار زيدان.

وأضاف ”لا تزال عائلته في لندن وكان بفندق في باريس لمدة عام، لذلك ربما يكون هذا جزءًا من المشكلة، لا يمكنك السماح لفريقك بالهبوط كما فعلوا ضد ريال مدريد دون رد فعل“.

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وتولى بوكيتينو، البالغ من العمر 50 عاما، تدريب باريس سان جيرمان في يناير 2021 خلفا للألماني توماس توخيل، وقاد النادي الفرنسي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وفي الموسم الحالي احتل المركز الثاني في دور المجموعات قبل أن يودع من دور الـ16.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان خسر لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي، بعد أن احتل المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة عن ليل البطل.