كريم بنزيما يحصل على هدية لا تنسى بعد "الهاتريك"

فاجأ لاعبو ريال مدريد هدافهم كريم بنزيما عقب الفوز على باريس سان جيرمان باقتناص كرة المباراة والتوقيع عليها لزميلهم الهداف الذي سجل ”هاتريك“ ليقود الفريق إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ولعب بنزيما دور البطولة عندما أحرز ثلاثة أهداف ليقود ريال مدريد إلى دور الثمانية عقب تغلبه 3-1 على باريس سان جيرمان، واستمتع المهاجم الفرنسي بليلة للذكرى في استاد سانتياغو برنابيو وقاد بطل أوروبا 13 مرة إلى دور الثمانية بالإضافة إلى تحقيق إنجازات شخصية.

وبعمر 34 عاما و80 يوما أصبح بنزيما أكبر لاعب سنًّا يحرز ثلاثية في دوري الأبطال متفوقا على مواطنه الفرنسي أوليفييه جيرو. كما شارك بنزيما في التشكيلة الأساسية للمباراة رقم 500 بقميص ريال مدريد وأصبح اللاعب الأجنبي الثاني الذي يحقق ذلك بعد روبرتو كارلوس (524).

𝐄𝐒𝐓𝐄 ⚽ fue el tesoso más preciado conseguido por @Benzema 💎 ✍ El balón con las firmas y mensajes de sus compañeros. Esto le escribió cada uno 👇 https://t.co/It1z8ba61R — MARCA (@marca) March 10, 2022

ورفع رصيده إلى 309 أهداف مع الفريق الإسباني ليتجاوز ألفريدو دي ستيفانو ويصبح ثالث هدافي ريال مدريد عبر العصور خلف كريستيانو رونالدو (450) وراؤول جونزاليس (323)، وأصبح ثاني هدافي ريال مدريد في دوري الأبطال برصيد 67 هدفا خلف رونالدو (105).

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن المهاجم الفرنسي أسرع عقب نهاية المباراة ليسأل عن الكرة، قائلا ”أين الكرة؟ هل معك كرتي؟“ لأنه لا يريد أن يفقد أغلى كأس له في ذكرى ليلة تاريخية موجودة الآن في متحف منزله.

كان بنزيما يبحث عن الكرة التي وقعها زملاؤه في الفريق، إذ كان متحمسًا بعد هذه الثلاثية وكان أكثر تأثرًا عندما رأى الإهداءات من زملائه في الفريق. إذ كانت الكرة مليئة بكلمات المودة من اللاعبين الذين يتدرب معهم كل يوم.

وكتب إيدن هازارد بالفرنسية ”أحبك يا كريم“، ورغم أن لاعب الوسط البلجيكي خارج التشكيلة فعليّا، لكنه ليس كذلك في غرفة تبديل الملابس. إذ يحظى هازارد باحترام زملائه بفضل سلوكه الجيد وانضباطه.

وكتب الأوروغواياني فيدي فالفيردي لزميله الهداف ”أنت نجم كبير“ فيما كتب له الكرواتي لوكا مودريتش أحد أبرز نجوم المباراة ”أنت الأفضل في العالم. كريم“ ، كما كتب له العديد من زملائه. ”شكرًا“.

وكانت هذه بعض الرسائل الموجودة على الكرة التي انتقلت من يد إلى يد في غرفة تبديل الملابس في ريال مدريد عقب الفوز الكبير.

وكان الطاقم الفني المعاون لريال مدريد أيضًا جزءًا من الاحتفال، إذ شارك بنزيما نجاحه معهم بصورة عائلية عقب نهاية المباراة.

وتبادل اللاعبون أيضا الضحك والنكات على احتفال النمساوي ديفيد ألبا بحمل الكرسي عقب هدف بنزيما الثالث الذي ضمن التأهل لدور الثمانية، وعقب انتهاء الاحتفالات غادر الفريق غرفة خلع الملابس لتحية الجماهير عقب المباراة.