بالكرسي.. ديفيد ألابا يحتفل بتأهل ريال مدريد لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بأغرب طريقة (فيديو)

أثار احتفال ديفيد ألابا بالهدف الثالث لزميله كريم بنزيما في مرمى باريس سان جيرمان والذي ضمن تأهل للنادي الملكي لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الكثير من الاستغراب والضحك في ذات الوقت.

وألتقطت العدسات المدافع الدولي النمساوي يحمل كرسيًا عن رأسه احتفالًا بالهدف الثالث لبنزيما الذي كان يحتفل بالملعب بينما ذهب زميله ألابا إلى خط التماس وحمل كرسيًا بيديه ووضعه أعلى رأسه ووجه للجماهير.

What are you doing bro? 😂😂😂 @David_Alaba https://t.co/8pEL74P7IP

— Jérôme Boateng (@JeromeBoateng) March 9, 2022