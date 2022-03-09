بالكرسي.. ديفيد ألابا يحتفل بتأهل ريال مدريد لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بأغرب طريقة (فيديو)

أثار احتفال ديفيد ألابا بالهدف الثالث لزميله كريم بنزيما في مرمى باريس سان جيرمان والذي ضمن تأهل للنادي الملكي لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الكثير من الاستغراب والضحك في ذات الوقت.

وألتقطت العدسات المدافع الدولي النمساوي يحمل كرسيًا عن رأسه احتفالًا بالهدف الثالث لبنزيما الذي كان يحتفل بالملعب بينما ذهب زميله ألابا إلى خط التماس وحمل كرسيًا بيديه ووضعه أعلى رأسه ووجه للجماهير.

ويبدو أن هذا الاحتفال كان بمثابة رد فعل طبيعي من ألابا دون إعداد، لأنه تصرف بعفوية كبيرة وحمل أول ما شاهده أمامه للاحتفال به مع جماهير ريال مدريد.

ورغم أن ألابا تسبب في الهدف الوحيد لباريس سان جيرمان بابتعاده عن مبابي والسماح له بالتسديد من مدى قريب في شباك تيبو كورتوا ، لكنه عوض ذلك في الشوط الثاني بأداء جيد.

وسجل المهاجم الفرنسي بنزيما ”هاتريك“ ليقود ريال مدريد لتحويل تأخره إلى فوز 3-1 على باريس سان جيرمان في استاد سانتياغو برنابيو والصعود لدور الثمانية بنتيجة إجمالية 3-2 اليوم الأربعاء.

ووضع كيليان مبابي، الذي سجل هدف الفوز 1-صفر في لقاء الذهاب، سان جيرمان في المقدمة في الشوط الأول بعد هجمة مرتدة سريعة إثر تمريرة بينية من زميله البرازيلي نيمار.

لكن في الشوط الثاني وفي غضون 17 دقيقة فقط سجل بنزيما ثلاثة أهداف افتتحها بعد مرور ساعة من البداية عندما استخلص الكرة من الحارس الإيطالي جيانلويغي دوناروما ثم أضاف هدفين متتاليين في غضون دقيقتين ليحسم القمة أولهما بعد مجهود رائع من الكرواتي لوكا مودريتش والثاني بعده بدقيقة واحدة.

هذه الثلاثية الثالثة للمهاجم الفرنسي في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا، كما أصبح أكبر لاعب يسجل ”هاتريك“ في دوري الأبطال عن عمر يبلغ 34 عاما و80 يوما.

وبات ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، رابع فريق يتأهل إلى دور الثمانية للبطولة بعد بايرن ميونخ وليفربول ومانشستر سيتي.