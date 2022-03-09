كريم بنزيما يكتب تاريخًا جديدًا بدوري أبطال أوروبا في فوز ريال مدريد على باريس سان جيرمان

سجل كريم بنزيما ”هاتريك ”في غضون 17 دقيقة ليحول تأخر فريقه ريال مدريد بهدف إلى انتصار ثمين 3-1 على ضيفه باريس سان جيرمان ويقوده إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا ليصبح ثاني لاعب بعد روبرت ليفاندوفسكي يساهم في 40 هدفا أو أكثر هذا الموسم.

وقالت إحصائيات ”سكواكا“ إن مهاجم بايرن ميونخ الألماني سجل 42 هدفا وصنع أربعة خلال الموسم الحالي، بينما أحرز بنزيما 30 هدفا وصنع 12 اخرين بثلاثيته في مرمى الإيطالي جيانلويغي دورناروما حارس باريس سان جيرمان.

وهذه الثلاثية الثالثة للمهاجم الفرنسي في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا، كما أصبح أكبر لاعب يسجل ”هاتريك“ في دوري الأبطال عن عمر يبلغ 34 عاما و80 يوما.

كريم بنزيما أصبح أكبر لاعب يسجل هاتريك في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد 34 سنة و80 يوماً منذ فيرينك بوشكاش الذي حققه وهو 38 سنة و173 يوماً في 22 سبتمبر 1965#ريال_مدريد_باريس #RealPSG #RealMadrid #UCL #ريال_مدريد#باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/mSzU5IJdnI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 9, 2022

وأنهى باريس سان جيرمان الشوط الأول بهدف للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي المرشح بقوة للانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل، لكن بنزيما سجل ثلاثة أهداف في الدقائق 61 و76 و78 ليقود فريقه للفوز 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة والتأهل لدور الثمانية.

وفي المقابل يحتل مبابي، البالغ من العمر 23 عامًا و 79 يومًا فقط اليوم، المركز الثالث على الإطلاق في تسجيل الأهداف خارج أرضه في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا وذلك بعد الأسطورتين كريستيانو رونالدو الذي سجل 23 هدفا وليونيل ميسي الذي سجل 12 هدفا فيما سجل مبابي 11 هدفا خارج أرضه في البطولة القارية الأبرز للأندية.

ووفقا لإحصائيات opta ساهم مبابي وزميله البرازيلي، الذي صنع له هدف التقدم لباريس سان جيرمان، – في تسجيل 12 هدفا معا منذ موسم 2017-2018 عندما انضما للنادي الباريسي.

وذلك أكثر بخمسة أهداف على الأقل أكثر من أي ثنائي آخر (ليونيل ميسي ولويس سواريز في برشلونة- روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح في ليفربول 7 أهداف).

واستقبل متصدر الليغا هدفا في الوقت بدل الضائع من مبابي في المواجهة الأولى في باريس لكنه ليس بغريب عن المستويات الرائعة في دوري الأبطال إذ حقق اللقب 13 مرة وهو رقم قياسي.