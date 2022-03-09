مانشستر سيتي يؤكد تأهله لدور الـ8 بدوري أبطال أوروبا بتعادله أمام سبورتنغ لشبونة

تأهل مانشستر سيتي إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب التعادل على أرضه دون أهداف مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي في إياب دور الستة عشر اليوم الأربعاء.

لكن فريق المدرب بيب غوارديولا انتزع بطاقة التأهل بعدما فاز خارج أرضه 5-صفر على الفريق البرتغالي الشهر الماضي.

على استاد ”الاتحاد“ في مانشستر ، تأثر أداء الفريقين بنتيجة مباراة الذهاب حيث قدم مانشستر سيتي ، الذي أجرى عدة تغييرات على تشكيلته الأساسية ، الأداء الكافي فقط لاجتياز هذه المباراة دون أي خسائر علما بأنه كان الأفضل في معظم فترات اللقاء خاصة في الشوط الأول.

وفي المقابل ، وضح حرص الفريق البرتغالي على عدم المجازفة بالهجوم خشية تكرار الهزيمة الثقيلة أمام الفريق الإنجليزي رغم حاجة سبورتنج للفوز من أجل تعديل النتيجة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي في ظل التكتل والتنظيم الدفاعي من الفريق البرتغالي وافتقاد محاولات مانشستر للحدة المطلوبة.

ولم يتغير الحال في الشوط الثاني ؛ حيث ظل مانشستر سيتي هو الأفضل رغم تحسن أداء الضيوف لكن دون أن ينجح أي من الفريقين في هز الشباك.

وحجز مانشستر سيتي موقعه في دور الثمانية للبطولة للموسم الخامس على التوالي بعدما اجتاز عقبة سبورتنغ لشبونة بالفوز 5 – صفر في مجموع المباراتين.

ويحلم غوارديولا بحصد لقب دوري الأبطال مع سيتي، بعدما بلغ النهائي العام الماضي قبل أن يخسر أمام تشيلسي.