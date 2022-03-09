مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. أجواء ودية بين بيريز والخليفي وساخنة خارج البرنابيو (فيديو)

تناول رئيسا ريال مدريد وباريس سان جيرمان الطعام في مطعم ”زالاكين“ في العاصمة الإسبانية قبل لقاء الفريقين في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في سانتياغو برنابيو، وترأس فلورنتينو بيريز وناصر الخليفي وفدي الفريقين.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن الأجواء سادها الاسترخاء والود، أكثر مما كانت عليه في مأدبة غداء مباراة الذهاب قبل نحو أسبوعين في باريس.

Florentino Pérez y Nasser Al-Khelaïfi presidieron el almuerzo oficial que se celebró antes del partido.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 9, 2022

وكان رئيس ريال مدريد أول من وصل إلى الاجتماع، في تمام الساعة 1:40 مساءً بالتوقيت المحلي لمدريد. على عكس ما حدث في مأدبة الغداء في باريس، حيث وصل بيريز في موعده بالضبط ورحب بكل الحاضرين.

ووصل الخليفي الساعة 2:02 بعد الظهر، ويمكن القول إن المسؤول القطري وصل في موعده أيضا، وكانت نبرة حديثه جيدة جدًا، وقد غادر الوفدان المطعم معًا.

وخلال الوجبة التي حضرها أيضًا السفير الفرنسي في مدريد وأعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، تمت مناقشة جميع القضايا بود ودون توتر.

وكانت قائمة الطعام بسيطة ولكنها محل تقدير كبير، وعلقت عليها بعثة باريس سان جيرمان، كون القائمة وتاريخ المطعم من مواضيع المحادثة التي طرحت. ثم حان وقت تبادل الهدايا، حيث قدم ريال مدريد قميصه، في حين قدم وفد سان جيرمان نموذجا لبرج إيفل.

واستمرت المأدبة فترة أطول بكثير من تلك التي عُقدت في باريس، والتي بالكاد استمرت ساعة وربع الساعة؛ بسبب التوتر بين الطرفين نتيجة الانتقال المحتمل لمبابي من باريس سان جيرمان لريال مدريد، لكن هذه المرة كان اللقاء طبيعيا واستمر حوالي ساعتين.

وسيلتقي المجلسان مرة أخرى في سانتياغو برنابيو الليلة، وعلى الرغم من أن مواقف ريال مدريد وباريس سان جيرمان بعيدة جدًا، يبدو أن الود على الأقل ساد طوال يوم الأربعاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي اشتعلت فيه الأجواء خارج سانتياغو برنابيو، حيث استقبلت جماهير النادي الملكي حافلة الفريق بالألعاب النارية والهتافات، مما ينذر بمواجهة نارية بين الفريقين.

ويستضيف ريال مدريد باريس سان جيرمان على ملعب سانتياغو برنابيو في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. يجب أن يعوض فريق المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي خسارته 1-صفر في مباراة الذهاب في باريس، إذا كانوا يريدون الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأقر أنشيلوتي بأن فريقه تأذى من أسوأ أداء له هذا الموسم، خلال الخسارة في باريس سان جيرمان، وسيسعى للعب بذكاء في لقاء الإياب الليلة.

وزادت فرصة مشاركة كيليان مبابي مهاجم سان جيرمان، المرشح للانتقال لريال مدريد الصيف القادم، في مباراة الليلة، بعد تعافيه من إصابة في مران يوم الاثنين الماضي، لكن أنشيلوتي قال إن مشاركته أو غيابه لن تؤثر في استعدادات ريال.