التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب ”سانتياغو برنابيو“ بالعاصمة الإسبانية مدريد لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين ريال مدريد الإسباني وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام ،أيضًا، مواجهة قوية في التوقيت ذاته تجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي على ملعب ”الاتحاد“ بمدينة مانشستر الإنجليزية في المرحلة ذاتها.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق جواد بدة.

💫 THE DAY HAS COME. 🏟️#UCL pic.twitter.com/QuPjGYDcYU

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) March 9, 2022