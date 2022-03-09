التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب ”سانتياغو برنابيو“ بالعاصمة الإسبانية مدريد لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين ريال مدريد الإسباني وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام ،أيضًا، مواجهة قوية في التوقيت ذاته تجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي على ملعب ”الاتحاد“ بمدينة مانشستر الإنجليزية في المرحلة ذاتها.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق جواد بدة.

سيناريوهات التأهل

فاز باريس سان جيرمان على ريال مدريد بنتيجة 1-0 في جولة الذهاب لهذه المرحلة على ملعب ”حديقة الأمراء“ بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويحتاج باريس للتعادل فقط للخروج ببطاقة التأهل إلى ربع النهائي كما أن الفوز بالطبع يضمن له الصعود.

ويحتاج ريال مدريد الفوز بفارق هدفين لتعويض خسارته في لقاء الذهاب، ويعني فوز ريال مدريد بفارق هدف لجوء الفريقين للوقت الإضافي وركلات الترجيح في حال استمرار النتيجة على حالها.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان للمرة الأولى في ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1993 وفاز ريال مدريد في إسبانيا بنتيجة 3-1 ولكن باريس رد بحسم التأهل بالفوز بنتيجة 4-1 في ملعبه.

وتفوق باريس مجددًا على ريال مدريد في ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1994 بفوز باريس بنتيجة 1-0 بينما تعادلا في فرنسا بنتيجة 1-1.

وتجدد الموعد على الصعيد الرسمي بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا عام 2015 وتعادلا دون أهداف ثم فاز ريال مدريد بنتيجة 1-0 كما تفوق الريال في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 وفاز ريال مدريد بنتيجة 3-1 وأيضاً بنتيجة 2-1.

وتفوق باريس سان جيرمان بنتيجة 3-0 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2019 ثم تعادلا بهدفين لكل منهما.

أسلحة ريال مدريد

يبحث ريال مدريد عن تعويض ما فاته في لقاء الذهاب ضد باريس وحسم الفوز بفارق هدفين لضمان التأهل بشكل رسمي إلى ربع النهائي.

وقال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه يجب ألا يعاني من الضغط رغم حاجته للفوز ولكن الأهم أن يسجل ويهز الشباك.

وأوضح أن ريال مدريد سيواجه منافسًا شرسًا ولديه العديد من الأسلحة الهجومية لا تتمثل في كيليان مبابي فقط، ولكن أيضًا، ليونيل ميسي، ونيمار.

ويغيب عن صفوف ريال مدريد الثنائي كاسيميرو وفيرلاند ميندي بسبب الإيقاف كما تحيط الشكوك بجاهزية توني كروس نجم خط الوسط.

ويعتمد ريال مدريد على تشكيلته التي تضم حارس المرمى تيبو كوروتوا وأمامه رباعي خط الدفاع إيدير ميليتاو ودافيد آلابا وداني كارفخال ومارسيلو.

ويقود خط الوسط فيديريكو فالفيردي وبجواره لوكا مودريتش وإدواردو كامافينغا بينما يقود خط الهجوم رودريغو وفينسيوس جونيور وكريم بنزيما.

أوراق باريس سان جيرمان

يبحث باريس سان جيرمان عن تحقيق نتيجة إيجابية على حساب ريال مدريد من أجل التأهل إلى ربع النهائي.

وقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الريال إن ”فريقه في أتم درجات الجاهزية ويدرك جيدًا مدى صعوبة هذه المباراة ضد ريال مدريد أحد أقوى أندية العالم وفي عقر داره“.

وأوضح أن الغيابات لن تهز ريال مدريد؛ لأنه يلعب كرة قدم جماعية كما أن أنشيلوتي مدرب كبير.

ويغيب عن باريس سان جيرمان الثلاثي: سيرجيو راموس، وأندير هيريرا، وخوان بيرنات، ويعتمد بوكتينيو على تشكيلته التي تضم حارس المرمى جيانلويجي دوناروما وأمامه رباعي خط الدفاع بريسنل كيمبيبي وماركينيوس وأشرف حكيمي ونونو مينديز.

ويقود خط الوسط دانيلو بيريرا وبجواره إدريسا جايي وماركو فيراتي مع ثلاثي الهجوم ليونيل ميسي ونيمار ومبابي.

وقال محمد اليماني، نجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن هذه المباراة بمثابة نهائي مبكر لدوري الأبطال والحديث عن أي تكهنات سيكون صعبًا؛ لأن الفريقين لديهما فرصة التأهل.

وأشار إلى أن باريس يراهن على ثلاثي الهجوم: مبابي، وميسي، ونيمار، مع قدرات خط الوسط المميزة وتحديدًا صانع الألعاب فيراتي، مؤكدًا أن ريال مدريد سيعاني في غياب الدينامو كاسيميرو بجانب أن توني كروس قد لا يكون جاهزًا.