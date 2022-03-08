رياضة

بايرن ميونخ يدك شباك سالزبورغ النمساوي بسباعية ويطير لدور الـ8 بدوري أبطال أوروبا
تاريخ النشر: 08 مارس 2022 22:03 GMT
تاريخ التحديث: 08 مارس 2022 22:50 GMT

بايرن ميونخ يدك شباك سالزبورغ النمساوي بسباعية ويطير لدور الـ8 بدوري أبطال أوروبا

أحرز ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف في غضون 23 دقيقة ليصبح أسرع "هاتريك" في تاريخ البطولة القارية.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

سجل القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي رقما قياسيا قاد به فريقه بايرن ميونخ لاكتساح ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي 7 -1 اليوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف في غضون 23 دقيقة ليصبح أسرع ”هاتريك“ في تاريخ البطولة القارية.

وكسر ليفاندوفسكي الرقم القياسي لماركو سيموني الذي أحرز ثلاثة أهداف في 24 دقيقة خلال خلال مباراة ميلان مع روزنبرغ في دوري أبطال أوروبا عام 1996.

واحتاج ليفاندوفسكي إلى 12 دقيقة فقط لافتتاح التسجيل للنادي البافاري من ضربة جزاء ثم عاد وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 21 من ضربة جزاء جديدة.

ونال ليفاندوفسكي لقب هاتريك في الدقيقة 23 بتسجيله الهدف الثالث وتكفل سيرج غنابري بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 31 قبل أن يحرز توماس مولر الهدف الخامس في الدقيقة 54.

وأحرز موريتس كيارغارد الهدف الوحيد لريد بول سالزبورج في الدقيقة 71 ثم سجل مولر الهدف الثاني له والسادس لبايرن في الدقيقة 83 وبعد ثلاث دقائق فقط أحرز ليروي ساني الهدف السابع.

وتفوق بايرن ميونخ بنتيجة 8 – 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله ليصعد النادي الألماني عن جدارة واستحقاق لدور الثمانية.

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