ليفاندوفسكي يسجل أسرع "هاتريك" من البداية في تاريخ دوري أبطال أوروبا

حقق البولندي روبرت ليفاندوفسكي رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما سجل ثلاثية ”هاتريك“ في غضون 23 دقيقة ضد رد سالزبورغ النمساوي ؛ ليكون أول لاعب يسجل أسرع ”هاتريك“ منذ بداية المباراة ، متجاوزًا ماركو سيموني لميلان ضد روزنبورغ في عام 1996 خلال 24 دقيقة من البداية.

وسجل ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف للنادي البافاري بين الدقيقتين 12 و23 في الفوز 4-صفر لبايرن ميونخ على سالزبورغ في الشوط الأول في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال.

وقالت إحصائيات ”سكواكا“ إن هذا الهاتريك الخامس للمهاجم البولندي في دوري الأبطال ليصبح ثالث لاعب يسجل خمس ثلاثيات في البطولة القارية فأكثر، وذلك بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وكل منهما سجل 8 ثلاثيات في البطولة.

23 – Robert Lewandowski has completed a hat-trick within 23 minutes against FC RB Salzburg tonight; the earliest treble ever scored by a player in UEFA Champions League history from the start of a match, overtaking Marco Simone for Milan v Rosenborg in 1996 (24 mins). Snappy. pic.twitter.com/aVNNmGdgVV — OptaJoe (@OptaJoe) March 8, 2022

ويحتل الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال السعودي السابق صدارة أسرع هاتريك في الفترة الزمنية بين أول وثالث هدف، وذلك بفارق ثماني دقائق ضد دينامو زغرب ثم مايك نيويل أمام روزنبرغ بعد تسع دقائق، ثم ليفاندوفسكي في مرمى سالزبورغ بعد عشر دقائق، لكنه يتصدر أسرع الهدافين بعد انطلاق المباراة.

كما رفع قائد المنتخب البولندي رصيده من الأهداف في الموسم إلى أكثر 40 هدفًا في جميع المسابقات، ليحقق هذا الرقم للموسم السابع على التوالي.

وقد سجل 42 هدفا في موسم 2015-2016 و43 في الموسم التالي، ثم 41 هدفا موسم 2017-2018 و40 هدفا موسم 2018-2019 و55 هدفا موسم 2019-2020 و48 هدفا الموسم الماضي، بينما سجل حتى الآن 41 هدفا قبل نحو ثلاثة شهور عن نهاية الموسم الحالي.

وفاز ليفاندوفسكي بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في عام 2021 خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي والمصري محمد صلاح.

وتوج ليفاندوفسكي، الفائز بالجائزة في 2020 أيضا، بلقب الدوري الألماني مع بايرن الموسم الماضي وكسر الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد عندما أحرز هدفه 41 في الجولة الأخيرة ليتفوق على رقم الراحل جيرد مولر الذي صمد منذ 1972.

وأحرز ليفاندوفسكي 69 هدفا في 59 مباراة مع بايرن وبولندا في 2021، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم في 2022.