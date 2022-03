ليفاندوفسكي يسجل أسرع "هاتريك" من البداية في تاريخ دوري أبطال أوروبا

حقق البولندي روبرت ليفاندوفسكي رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما سجل ثلاثية ”هاتريك“ في غضون 23 دقيقة ضد رد سالزبورغ النمساوي ؛ ليكون أول لاعب يسجل أسرع ”هاتريك“ منذ بداية المباراة ، متجاوزًا ماركو سيموني لميلان ضد روزنبورغ في عام 1996 خلال 24 دقيقة من البداية.

وسجل ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف للنادي البافاري بين الدقيقتين 12 و23 في الفوز 4-صفر لبايرن ميونخ على سالزبورغ في الشوط الأول في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال.

وقالت إحصائيات ”سكواكا“ إن هذا الهاتريك الخامس للمهاجم البولندي في دوري الأبطال ليصبح ثالث لاعب يسجل خمس ثلاثيات في البطولة القارية فأكثر، وذلك بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وكل منهما سجل 8 ثلاثيات في البطولة.

23 – Robert Lewandowski has completed a hat-trick within 23 minutes against FC RB Salzburg tonight; the earliest treble ever scored by a player in UEFA Champions League history from the start of a match, overtaking Marco Simone for Milan v Rosenborg in 1996 (24 mins). Snappy. pic.twitter.com/aVNNmGdgVV

— OptaJoe (@OptaJoe) March 8, 2022