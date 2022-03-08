مبابي يشارك في التدريبات وتأكد جاهزيته لمباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

شارك كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بتدريب فريقه الرئيس بالكامل قبل مواجهة ريال مدريد في ”سانتياغو برنابيو“، يوم الأربعاء، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، مما يعني قدرته على خوض المباراة رغم غيابه عن التدريب يوم الإثنين.

ولا شك أن مبابي هو البطل الرئيس للمواجهة بين ريال مدريد، وباريس سان جيرمان، وذلك بعدما سجل هدف الفوز للنادي الباريسي في ملعب ”حديقة الأمراء“ في مباراة الذهاب الشهر الماضي.

وغاب مبابي عن تدريب، يوم الإثنين، بسبب إصابة في قدمه اليسرى بعد دهس قدمه بواسطة زميله السنغالي إدريسا غانا غي، كما أفاد النادي نفسه في بيان.

وأضاف النادي: ”كيليان مبابي تعرض لإصابة في قدمه اليسرى خلال تدريب، الإثنين، تلقى العلاج والاختبار الطبي كان مبشرًا، وسيخضع لاختبار آخر في غضون 24 ساعة“.

🎥 Kylian Mbappe checking out the Santiago Bernabeu. pic.twitter.com/2SyvJNj2qJ — Madrid Xtra. (@MadridXtra) March 8, 2022

وغاب المهاجم، البالغ من العمر 23 عامًا، عن خسارة باريس سان جيرمان 1-صفر أمام نيس في الدوري، يوم السبت، بسبب الإيقاف.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، إن مبابي تدرب مع زملائه بقيادة المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وخاض التدريب في ملعب سانتياغو برنابيو.

وأضافت أن المهاجم الفرنسي الشاب تدرب دون أي إزعاج واضح وشارك في التدريب بالكامل ومن المفترض أن يكون قادرًا على الاحتفاظ بمكانه في التشكيلة الأساسية، يوم الأربعاء، أمام ريال مدريد.

وتحدث بوكيتينو في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الثلاثاء، قائلًا: ”كل شيء يشير إلى أن مبابي سيلعب غدًا، لقد تلقى ضربة في المران وشعر ببعض الآلام، لكنه تحسن وأصبح جيدًا، وسيتدرب وسنرى“.

وبسؤاله هل مبابي أفضل لاعب في العالم أجاب: ”ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في العالم وحصل على 7 كرات ذهبية، مبابي يسير في طريقه وهو أحد أفضل اللاعبين في العالم“.

🗣️ Pochettino, sobre Mbappé en @MovistarFutbol "Todo indica que Mbappé jugará".pic.twitter.com/ABb5reBweg — Radio MARCA (@RadioMARCA) March 8, 2022

ومبابي هو الهدف الأول للنادي الملكي، حيث يسعى رئيس مدريد فلورنتينو بيريز بشدة إلى ضم المهاجم، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى العاصمة الإسبانية مجانًا بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

وعرض ريال مدريد على باريس سان جيرمان 170 مليون جنيه إسترليني في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، في أغسطس/آب الماضي، وهي الخطوة التي أثارت غضب العملاق الفرنسي.

وأصبح الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا حرًا منذ بداية 2022 في التفاوض وتوقيع اتفاق ما قبل العقد مع أي نادٍ يريده، مع تقارير تفيد بأن ريال مدريد في طريقه لحسم صفقة مدتها 5 سنوات بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني مع مبابي.

ورغم سعي ريال مدريد للتعاقد مع مبابي، إلا أن باريس سان جيرمان لم ييأس من تكرار محاولاته لتجديد عقد مهاجمه الشاب، حيث قالت صحيفة ”لو بارزيان“ الفرنسية، الشهر الماضي، إن باريس سان جيرمان قدَّم عرضًا ضخمًا جديدًا لمهاجمه يمنحه راتبًا سنويًا قدره 50 مليون يورو من أجل تجديد عقده والبقاء في النادي الباريسي.